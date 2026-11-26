تقاطع غیر همسطح شهید سرلشگر خلبان ذاکر در اردبیل، به مناسبت روز بسیج با حضور امام جمعه اردبیل، به طور رسمی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ تقاطع غیر همسطح شهید سرلشگر خلبان ضاءالدین ذاکر در سه راهی آقا باقرِ اردبیل، صبح امروز با حضور آیت الله عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، و علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان اجراییِ استان اردبیل، افتتاح شد.

شهردار اردبیل در مراسم افتتاح رسمی این طرح عمرانی با اشاره به هزینه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانیِ ساختِ این تقاطع گفت: قرارداد ساخت و تکمیلِ این طرح ۳۶ ماه بود، اما با همتِ قرارگاه خاتم الانبیا، در کمتر از ۲۰ ماه تکمیل و تحویل مردم اردبیل شد.

محمود صفری طول زیرگذرِ تقاطع غیر همسطحِ شهید خلبان ذاکر را، هزار و ۱۰۰ متر اعلام کرد و افزود: با بهره براری از این طرح، از امروز ترافیک در کمربندی دومِ اردبیل روان، و تصادف در سه راهیِ آقا باقر به کمترین میزانِ ممکن می‌رسد.

تقاطع غیر همسطح شهید خلبان ذاکرِ اردبیل، مسیر دسترسی به ایستگاه راه آهن اردبیل را هم آسان کرد.