به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده نیروی دریایی سپاه در بازدید از یکی از یگان‌های عملیاتی در جزایر خلیج فارس با بیان اینکه شرق و غرب تنگه هرمز تحت کنترل کامل و بی چون و چرای نیروی دریایی سپاه قرار دارد، گفت: کنترل این مسیر حیاتی نه یک ادعا بلکه واقعیت عملیاتی ماست.





دریادار علی عظمایی با اشاره به اینکه تنگه هرمز در دستان مردانی است که با روحیه شهادت طلبی و اراده پولادین از هر موجی فراتر می روند، تاکید کرد: ما نه تنها کنترل این آبراه را در اختیار داریم، قدرت تغییر معادلات را در دل تنگه هرمز نهفته ساخته ایم و عبور ایمن و آرام از این مسیر فقط در گروی احترام به حق حاکمیت مشروع ایران است.



