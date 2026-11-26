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دریادار علی عظمایی در بازدید از یکی از یگانهای عملیاتی در جزایر خلیج فارس گفت: ما نه تنها کنترل این آبراه را در اختیار داریم، قدرت تغییر معادلات را در دل تنگه هرمز نهفته ساختهایم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده نیروی دریایی سپاه در بازدید از یکی از یگانهای عملیاتی در جزایر خلیج فارس با بیان اینکه شرق و غرب تنگه هرمز تحت کنترل کامل و بی چون و چرای نیروی دریایی سپاه قرار دارد، گفت: کنترل این مسیر حیاتی نه یک ادعا بلکه واقعیت عملیاتی ماست.
دریادار علی عظمایی با اشاره به اینکه تنگه هرمز در دستان مردانی است که با روحیه شهادت طلبی و اراده پولادین از هر موجی فراتر می روند، تاکید کرد: ما نه تنها کنترل این آبراه را در اختیار داریم، قدرت تغییر معادلات را در دل تنگه هرمز نهفته ساخته ایم و عبور ایمن و آرام از این مسیر فقط در گروی احترام به حق حاکمیت مشروع ایران است.