رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: با تلاش همه تولیدکنندگان و مسئولان هیچگونه کمبودی در محصولات غذایی در ۲ جنگ تحمیلی اخیر نداشتیم.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، غلامرضا گل محمدی در آیین افتتاح مرکز پرتو فرآیند گیلان در رشت اظهار کرد: هم اینک شاهدیم که تولیدکنندگان و کارشناسان در خط مقدم فعالیت هستند و همچنین مسئولان نیز با تمام وجود پای کار ایستاده‌اند.

وی افزود: به رغم محاصره دریایی امنیت غذایی کشور پایدار است و با تلاش و کوشش همه مسئولان و مردم از این تحریم‌ها نیز عبور خواهیم کرد.

گل محمدی ادامه داد: البته امنیت غذایی با چالش‌های زیادی در بخش کشاورزی همچون با کمبود آب و تحریم‌ها مواجه است، اما با افتتاح مراکز پرتودهی این مشکل نیز برطرف می‌شود و از سوی دیگر باید فناوری را به مزارع ببریم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بیان کرد: خوشبختانه این سازمان با سازمان انرژی اتمی همکاری و تعامل بسیار خوبی دارد و در گیلان محصول جدید برنج در ۲ هزار هکتار با مصرف آب کمتر و افزایش ۵۰ درصدی محصول کشت می‌شود.

گل محمدی اضافه کرد: استفاده از مرکز پرتودهی در صنعت و بخش کشاورزی یکی از مصادیق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای است و امیدوارم از این علم در نگهداری محصولات کشاورزی به‌خوبی استفاده کنیم.

ایرانیان تراز مرز علم را جابجا کردند

هادی حق شناس استاندار گیلان نیز در افتتاح این مرکز اظهار کرد: ایرانیان تراز مرز علم را به خصوص در بخش هسته‌ای جابجا کردند که البته این پیشرفت بزرگ علمی را در بخش‌های مختلف شاهد هستیم.

نماینده عالی دولت در گیلان افزود: گیلان در تولید محصولات کشاورزی در کشور منحصر‌به‌فرد است و گرچه امسال میزان بارندگی کم بود، اما خوشبختانه محصول کشاورزی خوبی را شاهد بودیم و کشاورزان راضی هستند.

وی اضافه کرد: البته میانگین برداشت برنج در جهان حدود هشت تن در هکتار است، اما این رقم در گیلان حدود چهار تن است، چون بهزراعی و به نژادی مناسبی انجام نشده است که در صورت راه اندازی اینگونه مراکز میزان تولید نیز افزایش می‌یابد.

استاندار گیلان بیان کرد: کشاورزان به دلیل عدم اقتصادی بودن محصولات کشاورزی، زمین خود را می‌فروشند، اما با تاسیس اینگونه مراکز، می‌توان میزان تولید را افزایش داد و از سوی دیگر این‌محصولات آفت زدایی می‌شود.

مرکز پرتو فرآیند شمال کشور روز پنجشنبه با حضور محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در منطقه لاکان رشت افتتاح شد.