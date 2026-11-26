معاون سازمان انرژی اتمی و مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتو‌های ایران گفت: افتتاح نهمین مرکز پرتودهی کشور در گیلان؛ گامی برای کاهش ضایعات کشاورزی و رونق صادرات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، معاون سازمان انرژی اتمی و مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتو‌های ایران نیز در این مراسم با تأکید بر نقش فناوری پرتودهی در تحول کشاورزی و امنیت غذایی گفت: با راه‌اندازی مرکز پرتوفرآیند گیلان، تعداد مراکز پرتودهی کشور به ۹ مرکز رسید و تا پایان سال به ۱۲ مرکز افزایش می‌یابد.

حسین صادقی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های پرتودهی در کشور افزود: سازمان انرژی اتمی تا سال ۱۴۰۰ تنها سه مرکز بزرگ پرتودهی داشت و چهارمین سایت نیز در سال ۱۴۰۲ افتتاح شد.

وی با بیان اینکه شرکت توسعه کاربرد پرتو‌ها سال گذشته تمام نیاز نیروگاه‌های خورشیدی کشور به پرتودهی را تأمین کرد، افزود: سالانه بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی پیش از عرضه به بازار و در انبار‌ها از بین می‌رود و استفاده از سموم نیز سلامت جامعه و محیط زیست را تهدید می‌کند.

معاون سازمان انرژی اتمی و مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتو‌های ایران با اشاره به قابلیت فناوری پرتودهی در آفت‌زدایی و افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی گفت: این فناوری می‌تواند بدون آسیب به محصولات، آفات و حشرات را از بین ببرد و با کاهش ضایعات، زمینه رونق صادرات را فراهم کند.

صادقی، مرکز پرتودهی گیلان را زیرساختی برای صرفه‌جویی ارزی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دانست و افزود: ۱۲ منطقه از جمله گیلان برای راه‌اندازی سامانه‌های پرتودهی انتخاب شده‌اند که امروز نهمین مرکز افتتاح شد و تا پایان سال به دوازدهمین مرکز خواهیم رسید.

معاون سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تعداد سامانه‌های پرتودهی فعال‌شده در چند سال اخیر با مجموع سامانه‌های فعال پیش از آن برابری می‌کند، گفت: در صنعت پرتودهی تحول ایجاد شده و در ساخت نیروگاه نیز توانمندی‌های کشور قابل توجه است.

صادقی با اشاره به تولید محصولات کشاورزی راهبردی در گیلان از جمله برنج، فندق و بادام‌زمینی خاطرنشان کرد: مرکز پرتودهی گیلان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های پرتودهی کشور و بهره‌گیری بیشتر از این فناوری در بخش کشاورزی باشد.