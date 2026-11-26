خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش

استاندار گلستان در این نشست گفت: با وجود شرایط جنگی کشور و محدودیت های منابع مالی ، قطار پیشرفت و توسعه در استان متوقف نشده است .

علی اصغر طهماسبی افزود : از ابتدای امسال تاکنون بیش از یکهزار و ۳۰۰ کیلومتر از راه های استان روکش آسفالت شده است.

وی گفت : ظرف ۲ سال گذشته یک هزار و ‌۸۰۰ ميليارد تومان برای تکمیل سد نرماب هزینه شده است .

طهماسبی با اشاره به فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در منطقه آزاد اینچه برون افزود : بیش از ۱۱۰ شرکت در حال واردات خودرو هستند و بزرگترین پایانه محصولات کشاورزی شمال کشور در این منطقه در حال احداث است.