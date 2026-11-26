نشست جمعی از فعالان فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی اقتصادی، ورزشی، کشاورزی و تشکل های مردم نهاد گرگان با استاندار گلستان برگزار شد.
به گزارشخبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان در این نشست گفت: با وجود شرایط جنگی کشور و محدودیت های منابع مالی ، قطار پیشرفت و توسعه در استان متوقف نشده است . علی اصغر طهماسبی افزود : از ابتدای امسال تاکنون بیش از یکهزار و ۳۰۰ کیلومتر از راه های استان روکش آسفالت شده است. وی گفت : ظرف ۲ سال گذشته یک هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان برای تکمیل سد نرماب هزینه شده است . طهماسبی با اشاره به فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در منطقه آزاد اینچه برون افزود : بیش از ۱۱۰ شرکت در حال واردات خودرو هستند و بزرگترین پایانه محصولات کشاورزی شمال کشور در این منطقه در حال احداث است. وی از عملیاتی شدن مجوز بازارچه مرزی گمیشان در آینده نزدیک خبر داد و افزود : یکی از برنامه های اصلی استان ، ایجاد بندر برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه شمالی است .