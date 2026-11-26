

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر حسین سیمایی صراف در اختتامیه نخستین جشنواره بین‌المللی نیما یوشیج در دانشگاه مازندران با اشاره به جایگاه زبان و ادبیات فارسی در انسجام ملی و انتقال فرهنگ و تمدن ایرانی، اظهار کرد: زبان فارسی تنها ابزار گفت‌و‌گو و انتقال مفاهیم نیست، بلکه حافظه تاریخی، هویت فرهنگی و حلقه اتصال اقوام مختلف ایرانی است و نقشی کلیدی در همبستگی و انسجام ملی دارد.

وی با بیان اینکه زبان و ادبیات فارسی پیام‌آور عقلانیت، خردورزی، مدارا، جوانمردی و اخلاق است، افزود: آشنایی با ادبیات فارسی می‌تواند زمینه‌ساز پرورش تفکر انتقادی و درک عمیق‌تر مفاهیم انسانی، دینی و فرهنگی شود.

وزیر علوم با انتقاد از کاهش انس جوانان با گنجینه ادبیات فارسی گفت: در گذشته در بسیاری از خانواده‌ها، در کنار قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه، کتاب‌های گلستان و بوستان سعدی و دیوان حافظ وجود داشت و حتی افراد کم‌سواد نیز حافظ اشعار و روایتگر داستان‌های ادبی بودند.

سیمایی صراف افزود: متأسفانه امروز با گسترش زبان خاص شبکه‌های اجتماعی، جوانان کمتر از این گنجینه ارزشمند بهره می‌برند. همچنین برخی خانواده‌ها برای آموزش زبان‌های خارجی هزینه می‌کنند، اما برای علاقه‌مند کردن فرزندانشان به زبان و ادبیات فارسی تلاش کافی ندارند؛ در حالی که این وضعیت شایسته زبان و فرهنگ ایرانی نیست.

وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به آموزش زبان و ادبیات فارسی تصریح کرد: زبان فارسی حامل فرهنگ، معارف، تاریخ و تمدن ایران است و آشنایی عمیق با آن، زمینه‌ساز رشد عقلانیت، اخلاق و فرهیختگی در جامعه خواهد بود.



وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه لایه‌های معنایی زبان در شکل‌گیری تفکر، اظهار کرد: زبان دارای سطوح و لایه‌های معنایی مختلفی است و درک این لایه‌ها انسان را به فردی متفکرتر و نقادتر تبدیل می‌کند. هرچه درک ما از زبان ضعیف‌تر باشد، قدرت فهم و تحلیل ما نیز کاهش می‌یابد.

سیمایی صراف با اشاره به برخی روایات دینی درباره مراتب معنایی قرآن کریم گفت: در روایات اسلامی به ظاهر و باطن و لایه‌های متعدد معنایی قرآن اشاره شده است. این موضوع نشان می‌دهد که یک متن می‌تواند فراتر از معنای ظاهری خود، حامل مفاهیم و معارف عمیق‌تری باشد.



وی همچنین با نقل روایتی از امیرالمؤمنین علی (ع) درباره چهار سطح معنایی قرآن، شامل عبارت، اشاره، لطایف و حقایق، بر اهمیت توجه به لایه‌های عمیق متون و نقش آن در پرورش اندیشه تأکید کرد.

وزیر علوم در ادامه با گرامیداشت یاد رهبر شهید و تبریک هفته بسیج، از برگزاری این مراسم به نام نیما یوشیج، شاعر و نوآور برجسته فرهنگ معاصر ایران، ابراز خرسندی کرد.

وی نیما یوشیج را نماد نوآوری و خلاقیت در فرهنگ ایرانی دانست و گفت: بزرگداشت نیما صرفاً بزرگداشت یک شاعر نیست، بلکه پاسداشت قدرت نوآوری و ابداع در فرهنگ ایران است.



سیمایی صراف افزود: نیما به ما آموخت که می‌توان به سنت و فرهنگ هزارساله وفادار بود، اما در آن متوقف نماند. گاهی بزرگ‌ترین خدمت به یک سنت، گشودن افق‌های تازه پیش روی آن است.

وی در پایان از دانشگاه مازندران به دلیل توجه به زبان و ادبیات فارسی و بزرگداشت شخصیت‌هایی مانند نیما یوشیج قدردانی کرد.