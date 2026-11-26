دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی، به‌عنوان نخستین دانشگاه علوم پزشکی کشور، اجرای طرح ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در سیستم روشنایی بیمارستان‌ها را با استفاده از محصولات بهینه سازی شده آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی، به‌عنوان نخستین دانشگاه علوم پزشکی کشور، اجرای طرح ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در سیستم روشنایی بیمارستان‌ها را آغاز کرده است.

دکتر محمدامین ولی‌زاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی، با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: بهینه‌سازی سیستم روشنایی بیمارستان‌ها، کاهش مصرف انرژی، مدیریت هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری از مهم‌ترین اهداف این طرح است که با جایگزینی و به‌روزرسانی تجهیزات روشنایی دنبال می‌شود.

وی افزود: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، اجرای این طرح سالانه حدود ۲۲ میلیون کیلووات‌ساعت صرفه‌جویی در مصرف برق به همراه خواهد داشت و ارزش ریالی آن ۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

طاهر کیامهر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی، نیز با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف برق اظهار کرد: اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در مراکز بزرگ و پرمصرف، نقش مؤثری در کاهش بار شبکه برق، مدیریت اوج مصرف و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود دارد و می‌تواند به پایداری شبکه برق کمک کند.

حامد صفاری، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی، نیز با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع انرژی گفت: بهینه‌سازی مصرف انرژی در زیرساخت‌های مهم و مراکز حیاتی، از اقدامات مؤثر در افزایش تاب‌آوری و پایداری انرژی است و اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند آمادگی مجموعه‌های مختلف را در شرایط محدودیت تأمین انرژی افزایش دهد.

اجرای این طرح در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی، گامی در مسیر کاهش مصرف انرژی، صرفه‌جویی اقتصادی و توسعه الگوی بهره‌وری در زیرساخت‌های استان به شمار می‌رود.