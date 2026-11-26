طی سه سال اخیر، ۱۶۰ طرح آبرسانی روستایی با مشارکت خیرین در استان زنجان اجرا شده و عملیات اجرایی ۴۴ طرح دیگر نیز در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: طی سه سال اخیر ۱۶۰ طرح آبرسانی روستایی با مشارکت خیرین آبرسان در استان به ارزش سه هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

نادرخانی اظهار داشت: امسال نیز ۱۵ طرح آبرسانی خیّر ساز بهره برداری و ۴۴ طرح دیگر نیز در اقصی نقاط استان در دست اجراست .

وی افزود: در بین خیرین آبرسان استان زنجان «حاج اکبر ابراهیمی» با ۵۹ طرح آبرسانی و شرکت جی تی آی پارسیان با ۲۴ طرح آبرسانی، بیشترین مشارکت در امر آبرسانی به مردم را داشته اند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان بیان کرد: در قالب طرح های مشارکتی با خیرین آبرسان تا کنون در مجموع ۲۰۰ کیلومتر شبکه توزیع آب، ۱۱۲ کیلومتر خط انتقال آب و بیش از دو هزار متر مکعب مخزن ذخیره سازی در روستاهای استان اجرا شده است.

نادرخانی با اشاره به اولویت توسعه خدمات آبرسانی به ویژه در بخش روستایی تاکید کرد: مشارکت خیرین آبرسان در استان زنجان تاثیر بسزایی در تحقق این امر داشته است.