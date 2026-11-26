رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از بازداشت چهار نفر که در شبکه‌های تلگرامی اقدام به تبلیغ و فروش مواد مخدر می‌کردند خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ علی عسکری گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت افرادی در زمینه خرید و فروش مواد مخدر و روان‌گردان در شبکه‌های اجتماعی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با رصد فضای مجازی و انجام اقدامات اطلاعاتی، گردانندگان چند شبکه تلگرامی را شناسایی کردند که با استفاده از نام‌های مستعار، مواد مخدر را تبلیغ و برای فروش آن با مشتریان ارتباط برقرار می‌کردند.

سرهنگ عسکری افزود: پس از شناسایی هویت متهمان و مخفیگاه آنان در محدوده کرج، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران با همکاری فرماندهی انتظامی استان البرز وارد عمل شدند و چهار متهم را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با دستور مقام قضایی، کانال‌ها و بستر‌های تبلیغاتی این افراد مسدود شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع قضایی تحویل داده شدند