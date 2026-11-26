معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از صیانت و بازگرداندن ۳۸ هزار مترمربع از املاک دولتی در مهاباد به ارزش بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان به بیت‌المال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از صیانت و بازگرداندن ۳۸ هزار مترمربع از املاک دولتی در مهاباد به ارزش بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان به بیت‌المال خبر داد.

میرجمال ساداتی با اعلام این خبر اظهار داشت: با پیگیری‌های حقوقی و قضایی اداره حقوقی سازمان، دفاعیات مؤثر در محاکم قضایی استان و دیوان عالی کشور، و تلاش‌های مدیریت جهاد کشاورزی مهاباد، ۳۸ هزار مترمربع از املاک دولتی این شهرستان که پیش‌تر به‌صورت غیرحق به یکی از شرکت‌های سهامی خاص هبه شده بود، با اخذ رأی قطعی به نفع دولت بازگردانده شد.

وی با تأکید بر عزم جدی این مجموعه در صیانت از اموال عمومی، خاطرنشان کرد: دستگاه جهاد کشاورزی با رصد دقیق قانونی و تعامل با دستگاه قضایی، اجازه تضییع حقوق بیت‌المال را نخواهد داد.