استاندار فارس با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکرد‌های فرهنگی کشور، خانواده، عدالت اجتماعی، مشارکت مردم و همبستگی اجتماعی را از مهم‌ترین مؤلفه‌های تقویت فرهنگ عمومی دانست و خواستار جریان‌سازی فرهنگی، تدوین شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و ایجاد نظام رصد و پایش مسائل فرهنگی شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حسینعلی امیری در نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس با بیان اینکه فرهنگ عمومی با فعالیت‌های روزمره دستگاه‌های اجرایی متفاوت است، گفت: فرهنگ عمومی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش‌ها و هنجار‌های دینی و ملی در جامعه پذیرفته شود و به یک الزام اجتماعی تبدیل شود.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور، عدالت اجتماعی را یکی از موضوعات مهم در حوزه فرهنگ عمومی دانست و افزود: توجه به شاخص‌های رفاه، فرهنگی و عدالت در برنامه‌ریزی‌های استان، موجب تقویت سرمایه اجتماعی در شهرستان‌ها شده و آثار آن برای مردم ملموس است.

استاندار فارس با تأکید بر جایگاه خانواده در شکل‌گیری فرهنگ عمومی تصریح کرد: خانواده باید در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی کشور جایگاه ویژه‌ای داشته باشد؛ چراکه اساس فرهنگ عمومی از درون خانواده شکل می‌گیرد و تقویت این نهاد، نیازمند توجه جدی در سطح ملی است.

امیری، مشارکت‌جویی مردم را از دیگر الزامات موفقیت برنامه‌های فرهنگی برشمرد و گفت: تا زمانی که ذی‌نفعان یک طرح در طراحی و اجرای آن مشارکت نداشته باشند، حتی بهترین برنامه‌ها نیز به نتیجه مطلوب نمی‌رسند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی، بر پذیرش تفاوت‌های نسلی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: امروز برای افزایش انسجام اجتماعی باید نگاه‌های بازتر و برخورد‌های پدرانه در جامعه تقویت شود و همه اقشار، با هر نوع پوشش و سلیقه‌ای، مورد توجه قرار گیرند.

استاندار فارس در ادامه، جامعه تاب‌آور را از موضوعات مهم فرهنگی دانست و گفت: توانایی جامعه برای مواجهه با بحران‌ها و سازگاری با تغییرات، باید در سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگ عمومی مورد توجه قرار گیرد.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود، پنج پیشنهاد برای ارتقای فرهنگ عمومی کشور مطرح کرد و خواستار جریان‌سازی اجتماعی در موضوعات فرهنگی، تعریف شاخص‌های کمی و قابل سنجش برای ارزیابی عملکردها، تبیین پیوند میان هویت ایرانی و گفتمان انقلاب اسلامی و تشکیل گروه رصد و پایش مسائل فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به هویت تاریخی ایران، گفت: باید خلأ موجود میان گفتمان انقلاب اسلامی و میراث تمدنی و تاریخی ایران، از جمله دوره هخامنشیان، با رویکردی کارشناسی و مبتنی بر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی کشور برطرف شود.

استاندار فارس همچنین تشکیل گروه رصد و پایش فرهنگی را ضروری دانست و افزود: برخی مسائل و رفتار‌های اجتماعی در لایه‌های زیرین جامعه شکل می‌گیرد که شناسایی و مدیریت آنها نیازمند رصد مستمر و شناخت دقیق ریشه‌های اجتماعی است.

امیری با اشاره به برخی مصادیق نافرمانی مدنی در جامعه تأکید کرد: باید میان رفتار‌های ناشی از نافرمانی مدنی و عناد با نظام تفاوت قائل شد و برای مواجهه با این مسائل، راهکار‌های متناسب و کارشناسی در نظر گرفت.

وی در پایان پیشنهاد کرد در دستگاه‌های اجرایی عضو شورای فرهنگ عمومی، مسئولیت و جایگاه سازمانی مشخصی با سطح اختیار و شأنیت مناسب برای پیگیری مصوبات و موضوعات فرهنگی تعریف شود تا مسائل فرهنگ عمومی با جدیت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.