بانوی دندانپزشکی همدانی، نمونه‌ای از بانوان بسیجی فعال در امور خداپسندانه برای محرومان است که رویکرد تلاش‌های او توسعه عدالت در خدمات درمانی است.

تلفیق علم و دانش با تعهد و روحیه بسیجی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، «مریم قاسمی مطلق» دندانپزشکی که از حرفه اش برای کمک به نیازمندان، مشارکت در فعالیت‌ها و خدمت‌رسانی به مردم هم بهره می‌برد.

او عضو مجمع نخبگان بسیجی شهر همدان است و در همه فعالیت‌های جهادی بسیج برای درمان بیماران نیازمند در مناطق مختلف مشارکت و حتی این بیماران را رایگان در مطب خود درمان می‌کند.

«مریم قاسمی مطلق» در عین حال حافظ ۱۳ جزء قرآن کریم است و قرآن را کتاب زندگی و چراغ راه خود می‌داند و معتقد است حفظ قرآن در کنار آرامش دادن، رابطه او را با بیماران بهتر کرده است.