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بانوی دندانپزشکی همدانی، نمونهای از بانوان بسیجی فعال در امور خداپسندانه برای محرومان است که رویکرد تلاشهای او توسعه عدالت در خدمات درمانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، «مریم قاسمی مطلق» دندانپزشکی که از حرفه اش برای کمک به نیازمندان، مشارکت در فعالیتها و خدمترسانی به مردم هم بهره میبرد.
او عضو مجمع نخبگان بسیجی شهر همدان است و در همه فعالیتهای جهادی بسیج برای درمان بیماران نیازمند در مناطق مختلف مشارکت و حتی این بیماران را رایگان در مطب خود درمان میکند.
«مریم قاسمی مطلق» در عین حال حافظ ۱۳ جزء قرآن کریم است و قرآن را کتاب زندگی و چراغ راه خود میداند و معتقد است حفظ قرآن در کنار آرامش دادن، رابطه او را با بیماران بهتر کرده است.