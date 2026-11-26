به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران با بیان اینکه پس از بهره‌برداری از گام نخست تقاطع غیرهمسطح شهرآفتاب با آزادراه تهران-قم در اواخر تیرماه امسال، عملیات اجرایی گام دوم این پروژه با اجرای تندرو شمالی آغاز شد، افزود: تندرو شمالی آزادراه تهران-قم در محدوده شهرآفتاب به طول ۲۲۰۰ متر و عرض ۲۱ متر، شامل سه خط عبوری و با سطح احداثی ۴۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع است.

مهدی صداقتی تکمیل این تندرو و انتقال دائمی ترافیک مسیر شرق به غرب آزادراه تهران-قم به آن را زمینه‌ساز اجرای کندروی شمالی، احداث دو دستگاه پل باقیمانده، تکمیل محور اصلی شهرآفتاب، اجرای دو لوپ شرق به جنوب و جنوب به غرب و تکمیل رابط جهتی شمال به شرق این تقاطع دانست.

وی از جابه‌جایی و نصب مجدد ۲۳ تیر روشنایی و اجرای حدود سه کیلومتر نیوجرسی برای آماده‌سازی و راه‌اندازی این مسیر خبر داد. صداقتی افزود: طی هفته‌های گذشته ۴۵۰۰ تن آسفالت در این محور تندرو پخش شده است.

صداقتی ارزش روز اجرای تندرو شمالی آزادراه تهران-قم در محدوده شهرآفتاب را ۴۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ارزش روز اجرای گام‌های اول و دوم این پروژه به ۱۱۹۰ میلیارد تومان می‌رسد.

گفتنی است پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح شهرآفتاب با آزادراه تهران-قم، یک تقاطع دو سطحی شبدری کامل واقع در کیلومتر ۸ آزادراه خلیج فارس (آزادراه تهران–قم) است. این پروژه که نقش مهمی در برقراری ارتباط ایمن، سریع و مستقیم میان آزادراه تهران–قم، مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب، شهر کهریزک و محدوده حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) ایفا می‌کند، از اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ از سر گرفته شد و گام نخست آن در تیرماه سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسید.