دوازدهمین اجرای طرح «طرز تازه» بنیاد رودکی با عنوان «نغمه‌های جاویدان» و اجرای ارکستر ساز‌های ملی ایران، طی دو شب، سه‌شنبه و چهارشنبه ۳ و ۴ آذرماه ۱۴۰۵ در تالار رودکی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، در این برنامه ارکستر سازهای ملی ایران با خوانندگی نوید نوروزی و به رهبری و مدیریت هنری علی‌اکبر قربانی، مجموعه‌ای از آثار آهنگسازان برجسته موسیقی ایران را در قالب تنظیم‌های ارکسترال اجرا کرد؛ برنامه‌ای که در کنار قطعات سازی، با بخش‌هایی از آواز در دستگاه‌ها و گوشه‌های مختلف موسیقی ایرانی همراه بود و آثاری از علی‌اکبر شیدا، درویش‌خان، علینقی وزیری، روح‌الله خالقی، علی سلیمی و آرام خاچاتوریان را در بر می‌گرفت.

ارکستر سازهای ملی ایران در آغاز برنامه، قطعه «رِنگ پریچهر و پریزاد» از ساخته‌های درویش‌خان را اجرا کرد و در ادامه «نغمه نوروزی» اثر روح‌الله خالقی با شعر رهی معیری به اجرا درآمد. همچنین قطعه «بستۀدام» از علینقی وزیری با شعر حسین گل‌گلاب در فهرست آثار این کنسرت قرار داشت که در کنار دیگر قطعات، بخشی از تنوع آهنگسازی و فضای موسیقایی برنامه را شکل می‌داد.

در ادامه برنامه، آواز دشتی با همراهی تار و سنتور و نیز آواز ابوعطا با خواننده و همراهی سنتور و کمانچه در قالب قطعه «بهار دلکش» از ساخته‌های درویش‌خان با شعر ملک‌الشعرای بهار اجرا شد. بخش دیگری از برنامه به آواز حجاز و سه‌ضربی حجاز اختصاص داشت که بر اساس ملودی محلی مازندران و به روایت جلال ذوالفنون ارائه شد؛ بخشی که در امتداد حضور آواز و رنگ‌آمیزی موسیقی ایرانی در این برنامه قرار گرفت.

«آیریلیق» از علی سلیمی و «لزگینکا» از باله «گایانه»، ساخته آرام خاچاتوریان، دیگر قطعات اجراشده در این کنسرت بودند. «لزگینکا» در بازنویسی ویژه ارکستر سازهای ایرانی، با تنظیم، هارمونی و ارکستراسیون علی‌اکبر قربانی ارائه شد. این اثر با تکیه بر موسیقی پرتحرک و ریتم‌های شاخص خود، در کنار دیگر قطعات ایرانی برنامه، بخشی از تنوع موسیقایی «نغمه‌های جاویدان» را رقم زد.

آواز اصفهان با همراهی عود و قانون نیز در برنامه گنجانده شده بود و قطعه «بت چین» با ملودی و شعر علی‌اکبر شیدا اجرا شد. در بخش پایانی فهرست آثار، «خاک مهرآیین» از علی‌اکبر قربانی با شعر اسماعیل فرزانه قرار داشت؛ اثری از آهنگساز و مدیر هنری ارکستر که در کنار دیگر قطعات، مجموعه اجرای دو شب ارکستر سازهای ملی ایران را تکمیل کرد.م

این اجرا با همکاری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران برگزار شد و ارکستر سازهای ملی ایران در بخش آکادمیک فعالیت خود، فرصتی برای حضور جوانان و نوجوانان در تجربه عملی اجرای گروهی و ارکسترال فراهم می‌کند. نوازندگان این مجموعه در کنار آموزش تکنیک‌های فردی، مهارت‌هایی همچون هم‌نوازی، هماهنگی با رهبر ارکستر، تعادل صوتی و دینامیک، دقت ریتمیک و دشیفر را تمرین می‌کنند.

باربد میشانی، مبین اسماعیلی، محمدامین همتی، حسین حضوری، سیما حسنی، بهار نوروزی، روژینا رضایی، امیرعلی احمدی، رضا باقرآبادی،پریا قریشی راد، گیسو شفیعی ثابت، عاطفه حمزه‌لویی (تار)، بهراد کوثری‌نیا، احسان میر زینلی، ژینا امیری، زانیار عباسی، کیمیا شهرابی فراهانی و کسری سلطانی (کمانچه)، علی حضرتی، بهرام صحرائیان، کسری کنعانی‌نژاد، فرنوش بارانی، رونیکا توکلی‌فرد، مهسا اکبری، رادمهر جعفری‌نژاد (عود)، محمدحسین سجادی، محمدعلی الهی‌پویا، تینا شفیعی، سینا حبیبی‌پارسا، مرتضی نوروزی، سجاد رسولی، پرهام فریدی، نسترن خدادوست، بهاره واحدی، کوین ملاک، بهناز نجاتی، یاسین سرلک، زهرا قزوینی و امیرعلی عزیزی (سه‌تار)، امیرحسین خلیلی، نسترن جلالی، امیررضا فرجی سلمان، درسا عبادی، آلا افخمی، هستی همتی، متین اسماعیلی، رامیلا توکلی‌فرد، عسل حقی (سنتور)، حسین رشیدی، راحین جعفری نژاد، هانا حسنی سرخنی (قانون)، نگار محمدی یزدی (تمبک)، رها عمران (تمبک و بندیر) و فرناز فیضی‌پور (تمبک و دایره) نوازندگان ارکستر سازهای ملی ایران را تشکیل می‌دادند.

طرح «طرز تازه» ابتکاری از بنیاد رودکی است که با هدف حمایت از ایده‌های نو در عرصه موسیقی و فراهم‌کردن زمینه ارائه تجربه‌های متفاوت هنری در سبک‌های گوناگون، از موسیقی ردیف‌ـ‌دستگاهی و موسیقی نواحی تا موسیقی کلاسیک غربی، برگزار می‌شود.

پیش از این، اجراهایی همچون «تریو + یک»، «ننشیند خموش»، «چهارگان»، «نغمه‌های ناگهان»، «آنسامبل نیواک»، ارکستر «دیالوگ»، «ارکستر جوانان میترا»، «صبا به روایت سایه»، «عشق سعدی»، «ارکستر جوانان پارس زمین» و «سحرخوانی» در قالب «طرز تازه» در تالارهای وحدت و رودکی روی صحنه رفته‌اند.