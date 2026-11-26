هم‌زمان با روز بسیج مستضعفان فرماندهان نظامی و مدیران امنیتی استان بوشهر با حضور در گلزار شهدا بوشهر در بهشت صادق با گل‌گذاری بر مزار شهیدان، جایگاه والای آنان را ارج نهادند و پاس داشتند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ ۵ آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان بنیانگذار انقلاب امام خمینی (ره) است و به‌همین مناسبت اعضای شورای تأمین استان، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان امنیتی همراه با فرماندار شهرستان بوشهر با حضور در گلزار شهیدان شهر بوشهر، بهشت صادق، بر مزار آنان گل گذاشتند و با قرائت فاتحه، جایگاه والای آنان را ارج نهادند.

پایگاه دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بوشهر میزبان این آیین بود.