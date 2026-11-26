تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) از برگزاری سه رویداد فرهنگی و مذهبی با محوریت جایگاه سومین حرم اهل‌بیت (ع) در شیراز طی دی‌ماه خبر داد.

شیراز در دی‌ماه ، میزبان سه رویداد ملی و بین‌المللی فرهنگی و مذهبی

شیراز در دی‌ماه ، میزبان سه رویداد ملی و بین‌المللی فرهنگی و مذهبی





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری در نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: کنگره بین‌المللی بزرگداشت ابعاد شخصیتی حضرت احمد بن موسی کاظم شاهچراغ (ع)، روز‌های ۲۳ و ۲۴ دی‌ماه در شیراز برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه فراخوان علمی این کنگره در کشور‌های مختلف منتشر شده و مقالات متعددی از کشور‌های گوناگون دریافت شده است، افزود: برگزاری این کنگره فرصتی برای معرفی ابعاد شخصیتی حضرت شاهچراغ (ع) و ارتقای جایگاه شیراز به‌عنوان سومین حرم اهل‌بیت (ع) در سطح ملی است.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) ادامه داد: دومین رویداد، نشست تولیت‌های آستان‌های مقدس سراسر کشور است که ۲۴ دی‌ماه به میزبانی شیراز برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری همچنین از برگزاری شورای ملی زیارت در شیراز به‌عنوان سومین رویداد خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف هم‌افزایی دستگاه‌ها و تقویت فرهنگ عمومی، فرهنگ ایستادگی و مقاومت برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها و اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور برای ارتقای جایگاه حرم مطهر شاهچراغ (ع) تصریح کرد: تحقق جایگاه شایسته سومین حرم اهل‌بیت (ع) نیازمند همراهی و تلاش همه بخش‌ها و نهاد‌های فرهنگی است.