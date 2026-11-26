یکی از نمایندگان مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حضور و حمایت مردم از برنامه‌های هسته‌ای کشور گفت: دانشمندان هسته‌ای ایران توانایی پاسخگویی به نیازهای کشور و پیشرفت در این حوزه را دارند و می‌توانند با دستاوردهای خود موجب شادی و امید مردم شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، جبار کوچکی‌نژاد، مرکز پرتودهی گیلان را یکی از ظرفیت‌های مهم علمی و فناورانه استان دانست و افزود: راه‌اندازی این مرکز حاصل تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده است و می‌تواند زمینه فعالیت‌های عملیاتی و تحقیقاتی دانشمندان گیلانی را فراهم کند.

کوچکی‌نژاد با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی در این مجموعه گفت: باید زمینه حضور و فعالیت پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای و شرکت‌های وابسته به سازمان انرژی اتمی در این مرکز فراهم شود تا گیلان به یکی از قطب‌های نوآوری و تحقیقات هسته‌ای در حوزه کشاورزی و سلامت تبدیل شود.

وی همچنین توسعه فعالیت‌های مرتبط با رادیوداروها و ایجاد ظرفیت‌های بزرگ کشاورزی هسته‌ای در استان را از جمله اهداف قابل پیگیری عنوان کرد.