وزیر علوم و تحقیقات وفناوری در نخستین جشنواره بین المللی نیما یوشیج در دانشگاه مازندران بر ضرورت پاسداشت زبان فارسی و نقش آن در پرورش اندیشه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، وزیر علوم و تحقیقات وفناوری در نخستین جشنواره بین المللی نیما یوشیج در دانشگاه مازندران با تاکید بر ضرورت پاسداشت زبان فارسی و نقش آن در پرورش اندیشه گفت: نیما یوشیج در بند قافیه نبود و با شکستن سنت‌های رایج شعر فارسی، مسیر تازه‌ای در ادبیات گشود مسیری که اگرچه در ابتدا با مخالفت‌هایی همراه بود، اما سرانجام مورد پذیرش قرار گرفت.

حسین سیمایی زبان فارسی را میراث فرهنگی، تاریخی و تمدنی ایران دانست و افزود: ادبیات فارسی پیام‌آور خردورزی، جوانمردی و اخلاق است و انس با آن می‌تواند به تقویت تفکر انتقادی و تعمیق فهم انسان کمک کند.

او به ظرفیت‌های معنایی زبان فارسی اشاره کرد وگفت: واژگان و مفاهیم در این زبان دارای لایه‌های معنایی گوناگونی هستند و درک عمیق‌تر این ظرافت‌ها، زمینه‌ساز تقویت قدرت تحلیل و اندیشه است.