به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نوید خاصه‌باف در این باره گفت: این طرح در ادامه برنامه «خانه‌ریز» به شهروندان امکان می‌دهد سهم‌های خرد یک مجتمع تجاری را خریداری و از محل اجاره آن درآمد دریافت کنند.

وی در توضیح بیشتر گفت: شهرداری تهران تا پایان امسال طرح خرید و اجاره متری واحدهای تجاری را اجرا می‌کند. در این طرح، شهروندان می‌توانند سهم‌های خرد یک مجتمع تجاری را خریداری کنند و با اجاره‌دادن سهم خود، درآمد حاصل را دریافت کنند.

وی گفت: این طرح در ادامه برنامه «خانه‌ریز» اجرا می‌شود که به شهروندان امکان خرید تدریجی مسکن، حتی به‌اندازه یک مترمربع، از طریق سامانه شهرزاد را می‌دهد.