



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غلامعلی بوذرجمهر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان گفت: در سال زراعی جاری، ۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت کلزا اختصاص یافته که از این میزان، ۶۰ هکتار به صورت آبی و ۳۰ هکتار به صورت دیم کشت شده است.

وی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت این محصول افزود: سطح کشت کلزا در سال زراعی گذشته ۳۰ هکتار بوده که در سال جاری با افزایش ۶۰ هکتاری، سطح زیر کشت این محصول به سه برابر سال قبل رسیده است.

بوذرجمهر با تأکید بر اهمیت توسعه کشت دانه‌های روغنی اظهار کرد: کلزا به عنوان یک کشت در تناوب با غلات برای بهره وری بیشتر از اراضی و کنترل علف‌های هرز و بیماری‌های غلات اهمیت زیادی دارد و به عنوان یک محصول راهبردی نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات روغن و توسعه تولیدات کشاورزی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان گفت: رعایت توصیه‌های فنی و ترویجی، مدیریت صحیح تغذیه و مراقبت از مزارع کلزا برای دستیابی به عملکرد مطلوب تاثیرگذار است.