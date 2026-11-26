وزیر نیروی ایران در چهارمین اجلاس وزرای انرژی کشور‌های عضو طرح کمربند و راه که در شهر چینگدائو چین برگزار شد، ضمن محکوم کردن حملات اخیر به زیرساخت‌های برقی کشور، بر ضرورت تقویت اتصالات برقی منطقه‌ای و پایبندی به اصول امنیت جمعی انرژی تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ در این اجلاس که با موضوع «به اشتراک گذاشتن دستاورد‌های نوآوری، پیشبرد گذار انرژی و ساختن آینده‌ای امن با هم» و با حضور وزرا و نمایندگان عالی‌رتبه کشور‌های عضو و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد، وزیر نیرو با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اظهار داشت: امنیت انرژی امروز یک مسئله ملی و منفرد نیست، بلکه یک امنیت جمعی و تقسیم‌ناپذیر است و هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی امنیت انرژی خود را تامین کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله تاسیسات برقی، تصریح کرد: تامین برق نه یک کالا، بلکه یک نیاز اساسی برای مردم و زیربنای فعالیت‌های اقتصادی و خدمات عمومی است. وزیر نیرو از تمامی کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حاضر در این اجلاس خواست تا این حملات را صریحاً محکوم کرده و از اصل «مصونیت زیرساخت‌های حیاتی انرژی» دفاع کنند.

وزیر نیرو در ادامه به ظرفیت‌ها و اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: ایران با برخورداری از منابع متنوع انرژی، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و توانمندی‌های بالای مهندسی، اولویت خود را در چارچوب مشارکت انرژی کمربند و جاده بر گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود بهره‌وری انرژی، نوسازی زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و نوآوری قرار داده است.

او همچنین با تاکید بر موقعیت استراتژیک ژئوپلیتیک ایران، خاطرنشان کرد: کشورمان می‌تواند نقش مهمی در تقویت اتصال منطقه‌ای و پیوند شبکه‌های برقی با کشور‌های همسایه ایفا کند. به گفته وزیر نیرو، ایران با داشتن مرز‌های مشترک زمینی و اتصال برقی، نه تنها به تامین پایدار برق کشور‌های حوزه خلیج فارس کمک می‌کند، بلکه می‌تواند در تحقق کریدور‌های اقتصادی و افزایش امنیت انرژی در منطقه آسیای مرکزی، قفقاز و خلیج فارس نقش‌آفرین باشد.

وزیر نیرو در پایان با اشاره به روند جهانی گذار انرژی، تاکید کرد: مسیر این گذار باید با شرایط ملی، ظرفیت‌های مالی و نیاز‌های مردمی هر کشور هماهنگ باشد. او آمادگی ایران را برای همکاری، انتقال فناوری و اشتراک‌گذاری تجربیات خود در زمینه برنامه‌ریزی، مدیریت شبکه، تبادل برق و پاسخ‌گویی به شرایط اضطراری با شرکای خود در چارچوب طرح «کمربند و راه» اعلام کرد.