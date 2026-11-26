معاون وزیر نیرو از تدوین مدل پیشنهادی برای اجرای طرح احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی حمایتی خبر داد و گفت: بر اساس این پیشنهاد، تأمین مالی طرح از دو مسیر منابع عمومی دولت و تسهیلات صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محسن طرزطلب با اشاره به اینکه ساتبا پیش از دریافت تکالیف و دستورات جدید، پیشنهاد اجرای طرح ۱۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های خورشیدی با حمایت و پشتیبانی دولت را ارائه کرده بود، اظهار کرد: در مطالعات اولیه، نصب سامانه‌های خورشیدی با ظرفیت ۵ کیلووات برای هر واحد مسکونی پیش‌بینی شده و مطالعات امکان‌سنجی آن نیز تهیه و ارسال شده بود.

وی افزود: پس از طرح موضوع در سطح مقامات عالی کشور و ابلاغ دستورات مربوطه، طی ماه‌های گذشته بررسی مدل اقتصادی و اجرایی طرح در دستور کار قرار گرفت و بر اساس آخرین جمع‌بندی کارشناسی، پیشنهاد شده است ۵۰ درصد منابع مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت و سرمایه‌گذاری خارجی و ۵۰ درصد دیگر از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی تأمین شود.

رئیس ساتبا با تشریح دو مسیر پیشنهادی اجرای طرح تصریح کرد: در مسیر نخست، تجهیزات خورشیدی شامل پنل، اینورتر و باتری در اختیار مراکز عمومی کشور از جمله بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس قرار می‌گیرد تا عموم مردم از منافع تولید برق این سامانه‌ها بهره‌مند شوند. در این بخش، تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها با مشارکت دولت و سرمایه‌گذار انجام می‌شود و نیازی به پرداخت تسهیلات از سوی متقاضیان نخواهد بود.

طرزطلب ادامه داد: در مسیر دوم، متقاضیان بخش خانگی، صنعتی و تجاری می‌توانند با مشارکت ۵۰ درصدی از محل آورده شخصی و استفاده از ۵۰ درصد تسهیلات، نسبت به نصب سامانه‌های خورشیدی متناسب با ظرفیت مورد نیاز خود اقدام کنند.

او با اشاره به هزینه تقریبی سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی گفت: برآورد فعلی برای هر پکیج ۵ کیلوواتی شامل پنل، اینورتر و باتری حدود ۳ هزار و ۵۰۰ دلار است که معادل ۷۰۰ دلار به ازای هر کیلووات خواهد بود.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در مدل پیشنهادی، بازپرداخت تسهیلات دریافت‌شده از محل فروش برق تولیدی سامانه‌ها و با مدیریت ساتبا انجام می‌شود و در نهایت، دارایی و تجهیزات نصب‌شده در اختیار مشترک یا متقاضی قرار خواهد گرفت.

طرزطلب تأکید کرد: این مدل، جمع‌بندی کارشناسی فعلی ساتباست و برای نهایی شدن، باید در مراجع تصمیم‌گیر از جمله ریاست جمهوری و هیئت دولت بررسی شود و ممکن است در جریان بررسی‌ها، نظرات و پیشنهاد‌های دیگری نیز مطرح شود.