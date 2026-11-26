نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، با تشریح اقدامات شورای فرهنگ عمومی استان، بر ضرورت تقویت مشارکت‌های مردمی، افزایش اختیارات شورا‌های استانی و هدفمند شدن اعتبارات فرهنگی تأکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس، با اشاره به تدوین و به‌روزرسانی برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور گفت: این سند با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده و اقدامات اجرایی آن نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای آیین‌نامه جدید شورای فرهنگ عمومی افزود: کمیته‌های تخصصی شورا تشکیل شده‌اند و برای سال ۱۴۰۵ نیز با برگزاری مجمع عمومی استانی و مشارکت شهرستان‌ها، دو موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی و انسجام اجتماعی به‌عنوان اولویت‌های فرهنگی استان تعیین شده است.

امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام اجتماعی، پیوند هویت ایرانی و اسلامی را از ظرفیت‌های مهم فرهنگی فارس دانست و گفت: وجود مجموعه‌هایی همچون تخت جمشید و حرم مطهر شاهچراغ (ع) در فاصله‌ای نزدیک از یکدیگر، فرصت ارزشمندی برای معرفی پیوند تاریخی و هویتی ایران و اسلام فراهم کرده است.

آیت‌الله دژکام، عدالت در برخورد با اقوام و گروه‌های مختلف و گسترش فرهنگ مهرورزی را دو محور اساسی تقویت انسجام اجتماعی برشمرد و افزود: محبت و مهرورزی، فراتر از عدالت، زمینه‌ساز همدلی و همبستگی بیشتر در جامعه است و طرح‌هایی مانند دیوار مهرورزی و سفره‌های همدلی می‌توانند این فرهنگ را گسترش دهند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از فعالیت‌های فرهنگی مردمی، خواستار اصلاح و انعطاف‌پذیری آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی برای افزایش نقش تشکل‌ها و مجموعه‌های مردمی شد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس همچنین افزایش اختیارات شورای فرهنگ عمومی استان را ضروری دانست و گفت: با ایجاد سازوکاری مشخص برای نظارت و جهت‌دهی به هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی دستگاه‌های اجرایی، می‌توان منابع موجود را در مسیر اهداف نقشه مهندسی فرهنگی استان هدایت کرد.

آیت‌الله دژکام در بخش دیگری از سخنانش، خواستار توجه بیشتر به کمیته‌های ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت و ارتقای فرهنگ سلامت شد و بر تقویت ارتباط شورای فرهنگ عمومی با اسناد راهبردی شیراز، از جمله نقشه مهندسی فرهنگی شهر و سند سومین حرم اهل‌بیت (ع)، تأکید کرد.

وی در پایان، تقویت ظرفیت‌های مردمی و هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی را از الزامات تحقق اهداف فرهنگی استان دانست.