رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ثبت ۲۴۷ روز هوای ناسالم در اهواز از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، این شهر را آلوده‌ترین شهر کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ثبت ۲۴۷ روز هوای ناسالم در اهواز از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، این شهر را آلوده‌ترین شهر کشور معرفی کرد و گفت: خودرو‌های فرسوده حدود ۹ برابر خودرو‌های غیرفرسوده آلایندگی دارند.

احمد طاهری در نشست نظارتی آلودگی هوا اظهار کرد: بر اساس آمار‌های سال ۱۴۰۴، روز‌های ناسالم هوا در مشهد و تهران در مقایسه با سال ۱۴۰۰ به‌ترتیب ۱۲۰ و ۵۷ درصد افزایش یافته است؛ در مقابل، این آمار در اراک و اصفهان به‌ترتیب ۶۲ و ۲۲ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به پیامد‌های بهداشتی آلودگی هوا افزود: ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون بیشترین خطر را برای سلامت انسان دارند. بر اساس مطالعات وزارت بهداشت، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، در مجموع ۵۸ هزار و ۹۷۵ مرگ منتسب به آلودگی هوا در کشور ثبت شده است که سهم تهران ۸ هزار و ۸۵۵، مشهد ۳ هزار و ۱۷۹، اصفهان ۲ هزار و ۵۵۷ و کرج حدود ۲ هزار و ۱۷ نفر بوده است.

سهم بالای خودرو‌های فرسوده در آلودگی هوا

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بخش مهمی از مقررات مربوط به تردد خودرو‌های فرسوده در کشور اجرا نمی‌شود، گفت: قانون هوای پاک برای خودرو‌های فرسوده محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت حمل‌ونقل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث و تردد در نظر گرفته است؛ همچنین جریمه روزانه برای این خودرو‌ها پیش‌بینی شده که تاکنون اجرایی نشده است.

طاهری افزود: دولت همچنین مکلف به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله برای جایگزینی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده شده است. بخشی از این تسهیلات از طریق صندوق‌های مرتبط با وزارت صمت در حال اجراست.

وی با اشاره به سهم نامتناسب خودرو‌های فرسوده در انتشار آلاینده‌ها گفت: در تهران تنها هفت درصد ناوگان خودرویی فرسوده است، اما ۳۸ درصد آلایندگی را تولید می‌کند. همچنین حدود ۴۰ هزار دستگاه خودروی قدیمی، از جمله ۳۲ هزار دستگاه پیکان، در این شهر تردد دارند.

افزایش روند اسقاط خودرو‌های فرسوده

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش روند اسقاط خودرو‌ها در سال‌های اخیر خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۳، حدود ۷۰۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شده و در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون حدود ۱۲۰ هزار دستگاه اسقاط شده است.

وی گفت: برای مقایسه، از ابتدای تصویب قانون در سال ۱۳۹۷ تا ابتدای سال ۱۴۰۲، در مجموع حدود ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده بود.

طاهری اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را از اقدامات انجام‌شده در این زمینه دانست و افزود: پیش از اصلاح آیین‌نامه، سازوکار صدور گواهی اسقاط به‌گونه‌ای بود که به ازای تولید هر ۱۲ تا ۱۶ خودروی جدید، تنها یک خودروی فرسوده از رده خارج می‌شد؛ موضوعی که به انباشت گواهی اسقاط منجر شده بود.

وی ادامه داد: این آیین‌نامه در مرداد امسال اصلاح و از نیمه شهریور در دستور کار قرار گرفت. بر اساس برآوردها، در صورت تداوم روند تولید و واردات خودرو، هدف‌گذاری اسقاط سالانه بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است؛ هدفی که با تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه هم‌راستاست.

طرح نوسازی ناوگان سنگین و خودرو‌های پرپیمایش

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به طرح جایگزینی کشنده‌های دیزلی فرسوده گفت: حدود ۵۰ درصد سفر‌های ناوگان حمل‌ونقل سنگین به‌صورت یک‌سرخالی انجام می‌شود که افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا و قاچاق سوخت را به دنبال دارد. همچنین عدم نوسازی ناوگان باری فرسوده سالانه حدود ۲ میلیارد دلار عدم‌النفع برای کشور ایجاد می‌کند.

طاهری افزود: بر اساس اطلاعات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ کشنده بالای ۵۰ سال دارای کارت سوخت در کشور وجود دارد که سالانه حدود ۵۰۰ میلیون لیتر نفت‌گاز مصرف می‌کنند. برای جایگزینی این ناوگان، تخصیص ۳۵۰ میلیون لیتر گواهی صرفه‌جویی سوخت به مدت یک سال پیشنهاد شده، اما این طرح تاکنون اجرایی نشده است.

وی همچنین از تدوین طرحی برای جایگزینی خودرو‌های سواری پرپیمایش، به‌ویژه خودرو‌های فعال در تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: حدود ۶۳ درصد پیمایش تاکسی‌های اینترنتی در تهران با خودرو‌های بالای ۱۰ سال و ۴۱ درصد آن با خودرو‌های بالای ۱۵ سال انجام می‌شود. بر اساس شاخص پیمایش متوسط ماهانه چهار هزار کیلومتر، حدود ۳۰ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو برای این طرح شناسایی شده‌اند.

طاهری با اشاره به طرح نوسازی موتورسیکلت‌های کار نیز اظهار کرد: این طرح با هدف جایگزینی ۳۰۰ هزار موتورسیکلت بنزینی فرسوده با نمونه‌های برقی در دستور کار قرار گرفت و در مرحله نخست، جایگزینی ۲۰ هزار دستگاه پیش‌بینی شد، اما به دلیل صادر نشدن گواهی صرفه‌جویی سوخت تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

تخصیص بیش از ۴۲۰ میلیون لیتر مازوت کم‌سولفور به نیروگاه‌ها

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استفاده از سوخت استاندارد در نیروگاه‌ها و واحد‌های معدنی تأکید کرد و گفت: قانون هوای پاک برای نظارت بر آلایندگی این واحد‌ها تکالیفی تعیین کرده، اما تعیین جرایم مربوط به تخلفات چند سالی از نظر حقوقی بلاتکلیف بود. اخیراً معاونت حقوقی مجلس اعلام کرده است که تعیین نرخ جریمه باید از سوی مجلس به هیئت وزیران ارجاع شود.

وی با اشاره به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده افزود: بر اساس این ماده، سازمان حفاظت محیط زیست موظف به شناسایی واحد‌های آلاینده و صنایع ملزم به پرداخت عوارض سبز هستند.

طاهری استفاده از مازوت کم‌سولفور در نیروگاه‌ها را از اقدامات انجام‌شده در سال گذشته برشمرد و گفت: میزان گوگرد این سوخت در مقایسه با مازوت معمولی بسیار کمتر است؛ در حالی که گوگرد مازوت معمولی کشور حدود ۳.۵ تا پنج درصد است، میزان گوگرد مازوت کم‌سولفور در برخی نمونه‌ها کمتر از هشت درصد و در نمونه‌های پالایش‌شده کمتر از نیم درصد گزارش شده است.

وی افزود: نیروگاه‌های شازند، شهید رجایی و یک نیروگاه دیگر در اولویت دریافت این سوخت قرار گرفتند و در مجموع بیش از ۴۲۰ میلیون لیتر مازوت کم‌سولفور به نیروگاه‌ها اختصاص یافت. نیروگاه شهید منتظری نیز به دلیل نداشتن زیرساخت مناسب نتوانست مقدار کافی از این سوخت را دریافت کند.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: استفاده ترکیبی از مازوت کم‌سولفور و مازوت معمولی، میزان خروجی گوگرد نیروگاه‌ها را از حدود سه هزار و ۵۰۰ به هزار پی‌پی‌ام کاهش می‌دهد. همچنین استفاده از گاز می‌تواند انتشار دی‌اکسید کربن را تا ۷۰ درصد کاهش دهد.