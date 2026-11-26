در گرامیداشت هفته بسیج مزار شهدای بوکان با حضور مسئولین، ارگان‌های نظامی و انتظامی و خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان ودانش آموزان شهرستان بوکان عطر افشانی و غبارروبی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در گرامیداشت هفته بسیج مزار شهدای بوکان با حضور مسئولین، ارگان‌های نظامی و انتظامی و خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان ودانش آموزان شهرستان بوکان عطر افشانی و غبارروبی شد.

ماموستا عباس احمدی امام جمعه بوکان دراین مراسم معنوی ضمن گرامیداشت یاد شهدا، بر ادامه راه آنان تأکید کرد و گفت:شهدا و خانواده‌های معزز آنان بر گردن آحاد جامعه اسلامی حق بزرگی دارند و همه مردم و مسؤولان باید در خدمت رسانی به آنان تمام تلاش خود را بکار گیرند.

ماموستا احمدی افزود: تمامی دستاورد‌های امروز کشور در عرصه‌های مختلف مرهون رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدای دوران دفاع مقدس بوده و ملت ایران همیشه قدردان این ایثار و ازخودگذشتگی‌ها هستند.

دراین مراسم حاضران با قرائت فاتحه و گلباران مزار شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی این شهرستان با آرمان‌های شهدا و امام (ره) نیز تجدید پیمان کردند.