همایش اقتدار بسیج با حضور گردان‌های بسیجی و در قالب نمایش اقتدار خیابانی و اجتماع بزرگ بسیجیان، در شهرستان تکاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همایش اقتدار بسیج با حضور گردان‌های بسیجی و در قالب نمایش اقتدار خیابانی و اجتماع بزرگ بسیجیان، در شهرستان تکاب برگزار شد.

سرهنگ صیاد کرامتی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، در این همایش با اشاره به نقش مؤثر بسیج در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: بسیج علاوه بر اینکه مایه عزت و اقتدار نظام اسلامی و بازوی توانمند جامعه است، در عرصه‌های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز همواره حضوری فعال و اثرگذار داشته و خوش درخشیده است.



وی با تأکید بر نقش‌آفرینی بسیج در صحنه‌های مختلف افزود: حضور مستمر و هوشمندانه بسیجیان در عرصه‌های گوناگون، توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان را خنثی کرده و نقشه‌های آنان را نقش بر آب ساخته است.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب تصریح کرد: آنچه امروز موجب ترس و واهمه دشمنان شده، حضور همیشگی، آگاهانه و مقتدرانه بسیج در عرصه‌های مختلف و آمادگی آن برای دفاع از ارزش‌ها و دستاورد‌های نظام اسلامی است.



در پایان این همایش نیز از برگزیدگان مسابقات «میدان‌یار بسیج» با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.