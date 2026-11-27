\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u00a0\u00a0\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0637 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u060c \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0648 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0647\u0645\u06af\u0627\u0646\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0634\u062f.\n