برنامه‌های «مستند فرهنگ»، با مرور زندگی خالق آثار ماندگار داستانی، «سینما فرهنگ» با نقد فیلم سینمایی «وصل نیکان»، از رادیو فرهنگ و کتاب گویای «وقت محدود» با روایت زندگی معمار امنیت، از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «مستند فرهنگ» درپی درگذشت زنده‌یاد رضا امیرخانی، نویسنده برجسته و نام‌آشنای ادبیات معاصر، مستندی پژوهشی و روایی را برای شنوندگان پخش می‌کند.

این برنامه امروز ساعت ۱۹:۳۰، با نگاهی به ابعاد شخصیتی، جریان‌سازی فرهنگی و کارنامه ادبی این خالق آثار ماندگار داستانی، از رادیو فرهنگ پخش می شود.

«مستند فرهنگ» در این قسمت ویژه، با مرور آثار شاخص و سبک نویسندگی رضا امیرخانی، یاد و نام این چهره تاثیرگذار ادبیات انقلاب اسلامی را گرامی می‌دارد.

برنامه «سینما فرهنگ» با بررسی فیلم سینمایی ماندگار «وصل نیکان» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، از رادیو فرهنگ پخش می شود.

این برنامه از پنجم تا هشتم آذر ساعت ۱۴:۴۵ به معرفی، تحلیل و واکاوی ابعاد مختلف «وصل نیکان» اثر شاخص سینمای دفاع مقدس اختصاص دارد.

«وصل نیکان» فیلمی درباره روز‌های سخت و پرمقاومت موشک‌باران تهران به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و محصول سال ۱۳۷۰ است که در پاییز ۱۳۷۱ روی پرده سینما‌ها رفت.

این فیلم در چهارمین دوره جشنواره فیلم دفاع مقدس در سال ۱۳۷۱، موفق به کسب افتخارات متعددی از جمله دیپلم افتخار و جایزه ستایش بهترین فیلم‌نامه، جایزه ستایش بهترین فیلمبرداری (محمدتقی پاک‌سیما)، لوح تقدیر بهترین موسیقی متن (مجید انتظامی)، صداگذاری (محسن روشن) و تدوین (مهرزاد مینویی) شد و همچنین برای طراحی صحنه (سیدابراهیم اصغرزاده و پرویز شیخ‌طادی) مورد تقدیر قرار گرفت.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: امیر و مریم قرار است با هم ازدواج کنند، اما روز عروسی، شهر توسط دشمن موشک‌باران می‌شود و مردم، شهر را خالی می‌کنند. با وجود خطرات ناشی از موشک‌باران، مریم ترجیح می‌دهد که عروسی برگزار شود. امیر بعد از انجام ماموریتش برای مراسم عقد به خانه برمی‌گردد، اما برخلاف تصورش، همه کسانی که شاهد خنثی کردن موشک‌های عمل‌نکرده بودند در مراسم حضور پیدا می‌کنند.

برنامه «سینما فرهنگ» به تهیه‌کنندگی رویا ولی‌زاده و با اجرای امین خرمی، پخش می‌شود.

داستان زندگی و ماموریت‌های شهید امنیت، سیدکاظم کاظمی، در قالب کتاب گویای «وقت محدود» از رادیو نمایش پخش می‌شود.

کتاب گویای «وقت محدود» با تمرکز بر سوابق، خدمات، زندگی و ماموریت‌های حساس شهید امنیت، سیدکاظم کاظمی که نقش کلیدی در ایجاد ثبات و آرامش کشور در یکی از پرچالش‌ترین دوران‌های انقلاب ایفا کرد، به روایت دوران فعالیت ایشان در حوزه امنیت می‌پردازد.

وی به دلیل طراحی و اجرای طرح‌های امنیتی بسیار حیاتی در دهه شصت، به «معمار امنیت دهه شصت» شهرت یافته است، دورانی که با چالش‌های گسترده‌ای همراه بود و اقدامات ایشان، نقش موثری در هدیه دادن آرامش و امنیت به کشور ایفا کرد.

این اثر که در ۴۳ قسمت ۱۵ دقیقه‌ای تولید شده، با نویسندگی محمدحسن روزی‌طلب و تهیه‌کنندگی مهدیه تقی‌زاده در رادیو نمایش تولید شده و گویندگی و روایت این کتاب گویا بر عهده مهدی نمینی‌مقدم است.

کتاب گویای «وقت محدود» هر بامداد از رادیو نمایش پخش و ساعت ۱۳:۰۰، همان روز بازپخش می شود.