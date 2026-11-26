به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این برنامه به مناسبت هفته بسیج برگزار شد و شامل رژه گردان‌های رزمی بسیج و نمایش‌های میدانی و اعلام انسجام و آمادگی نیرو‌های بسیج و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود

سرهنگ پاسدار حسین دهرویه، فرمانده سپاه شهرستان سمنان، با اشاره به برگزاری برنامه شکوه اقتدار بسیج گفت: این مراسم با حضور گردان‌های رزمی و نیرو‌های سازمان رزم بسیج، در قالب برنامه‌هایی همچون رژه نیرو‌ها و اجرای نمایش‌های میدانی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این برنامه، نمایش‌های رزمی از ارتفاع و عملیات راپل نیز اجرا شد تا بخشی از توانمندی‌ها و آمادگی نیرو‌های بسیجی به نمایش گذاشته شود.