به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر صبح امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۶۵، خیابان‌های فیض و احمدآباد با عدد ۵۸، استانداری اصفهان ۵۶، انقلاب و رهنان ۷۹، ملک‌شهر ۶۴، خیابان‌های جی و پروین اعتصامی ۷۴، بزرگراه خرازی ۸۷، فرشادی ۶۳، کاوه ۶۷، شهرک منتظری ۶۹، محور شرق اصفهان ۸۹ و ولدان با ۵۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۴۶، دانشگاه علوم پزشکی ۴۲، زینبیه ۴۷، سپاهان‌شهر ۳۰ و میرزا طاهر ۴۰ AQI پاک است.

هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۰ ایستگاه پایش فعال منتهی به صبح امروز با میانگین ۶۰ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که تا جمعه ۶ آذر به دلیل تشدید سکون جوی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان به ویژه کلانشهر اصفهان ادامه خواهد داشت.

هواشناسی اصفهان درخصوص افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس هشدار داده و تاکید کرده است، که در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده (ثابت و متحرک) احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها وجود دارد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.