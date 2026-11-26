در راستای بزرگداشت چهل و هفتمین سالگرد تأسیس بسیج مستضعفان، همایش عظیم «پایداری» با حضور جمعیت چشمگیری از مردم و بسیجیان ومسئولان در میدان شهدا شیرگاه برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،در راستای بزرگداشت چهل و هفتمین سالگرد تأسیس بسیج مستضعفان، همایش عظیم «پایداری» با حضور جمعیت چشمگیری از مردم و بسیجیان ومسئولان در میدان شهدا شیرگاه برگزار گردید.

‌در این مراسم باشکوه، گروهان‌های بسیجی از حوزه‌های مختلف، در قالب آرایش‌های منظم و حرفه‌ای، در مقابل جایگاه ویژه رژه حرکت کردند. این رژه که با هدف نمایش آمادگی، انضباط و توان رزم نیرو‌های مردمی برگزار شد، شاهد نمایش قدرت سازمان‌یافته بسیج در عرصه‌های مختلف بود.

‌گروهان‌های حاضر در رژه، با گام‌هایی استوار و در حرکت منظم، آمادگی کامل خود را برای دفاع از میهن و حفظ امنیت جامعه به رخ کشیدند. این نمایش قدرت، فراتر از یک حرکت نظامی، پیام روشنی به دشمنان ارسال کرد که بسیج، به عنوان ستون فقرات نظام، با همان انضباط و آمادگی همیشگی، در تمامی جبهه‌ها – از میدان‌های جنگ تا عرصه‌های تولید و خدمت – آماده ایستادگی است.

‌این همایش با حضور مقامات محلی و نظامی و در میان استقبال پرشور مردم، به عنوان نمادی از پیوند ناگسستنی میان ملت و ارتش ۲۰ میلیونی ایران، به پایان رسید.