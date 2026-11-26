به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای ترویج فرهنگ درختکاری، حفظ منابع طبیعی و توسعه فضای سبز شهری، پویش مردمی «۴۸ میلیون نهال امید» با مشارکت اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان بسیج سازندگی و شهرداری ارومیه برگزار می‌شود.

این پویش با الهام از تأکیدات رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای (ره) بر اهمیت درخت و درختکاری و با شعار «گیاه و درخت مایه برکت زندگی انسان است»، در راستای گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست و افزایش سرانه فضای سبز شهری اجرا می‌شود.

در این طرح، علاقه‌مندان می‌توانند با مشارکت در تأمین هزینه هر نهال به مبلغ ۳۰ هزار تومان، در توسعه فضای سبز و آبادانی شهر ارومیه سهیم شوند.

توسعه و گسترش فضای سبز شهر ارومیه - ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی- کاشت رایگان نهال در مقابل منازل و محل‌های کار- مشارکت عمومی در حفظ محیط زیست و ایجاد شهری سرسبزتر برای نسل‌های آینده از مهم‌ترین اهداف این پویش است.

این پویش با محوریت سازمان بسیج سازندگی استان آذربایجان غربی و با همکاری مجموعه‌های مشارکت‌کننده، زمینه‌ای برای حضور و مشارکت گسترده شهروندان در یک حرکت ارزشمند زیست‌محیطی فراهم می‌کند.