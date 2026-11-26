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در اجرای پویش «۴۸ میلیون نهال امید» در کشور وبرای توسعه فضای سبز ارومیه((پویش نذر نهال)) در ارومیه اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای ترویج فرهنگ درختکاری، حفظ منابع طبیعی و توسعه فضای سبز شهری، پویش مردمی «۴۸ میلیون نهال امید» با مشارکت اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان بسیج سازندگی و شهرداری ارومیه برگزار میشود.
این پویش با الهام از تأکیدات رهبر شهید آیتالله خامنهای (ره) بر اهمیت درخت و درختکاری و با شعار «گیاه و درخت مایه برکت زندگی انسان است»، در راستای گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست و افزایش سرانه فضای سبز شهری اجرا میشود.
در این طرح، علاقهمندان میتوانند با مشارکت در تأمین هزینه هر نهال به مبلغ ۳۰ هزار تومان، در توسعه فضای سبز و آبادانی شهر ارومیه سهیم شوند.
توسعه و گسترش فضای سبز شهر ارومیه - ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی- کاشت رایگان نهال در مقابل منازل و محلهای کار- مشارکت عمومی در حفظ محیط زیست و ایجاد شهری سرسبزتر برای نسلهای آینده از مهمترین اهداف این پویش است.
این پویش با محوریت سازمان بسیج سازندگی استان آذربایجان غربی و با همکاری مجموعههای مشارکتکننده، زمینهای برای حضور و مشارکت گسترده شهروندان در یک حرکت ارزشمند زیستمحیطی فراهم میکند.