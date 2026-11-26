‎روابط عمومی شرکت مهندسی آب و برق کیش، اعلام کرد: ‎با توجه به قرار گرفتن کیش در گروه مناطق گرمسیری، تعرفه برق مشترکان براساس مناطق گرمسیری محاسبه می‌شود.

‎به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ‎براساس بخشنامه ۱۶ آبان وزارت نیرو با موضوع اصلاحیه بند‌هایی از تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها، تعرفه‌های جدید برق از ابتدای آذر اجرایی شده است.

تعرفه‌های ابلاغی و متناسب با گروه‌های مصرفی و مناطق مختلف کشور، میانگین بهای برق مصرفی مشترکان خانگی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

‎با توجه به قرار گرفتن کیش در گروه مناطق گرمسیری، تعرفه برق مشترکان این منطقه نیز مطابق جداول و ضوابط تعیین‌شده برای مناطق گرمسیری محاسبه می‌شود.

رقم افزایش بهای برق برای مشترکان خانگی یکسان نبوده و متناسب با رقم مصرف و قرار گرفتن در محدوده‌های مختلف الگوی مصرف تعیین می‌شود.

با توجه به تغییر الگوی مصرف در فصل زمستان پیش‌رو، در برخی سطوح مصرف، رقم افزایش مبلغ صورتحساب می‌تواند تا ۱۰۰ درصد نیز برسد.

‎روابط عمومی شرکت مهندسی آب و برق کیش، اعلام کرد: مشترکان با رعایت الگوی مصرف، از افزایش هزینه‌های صورتحساب خود جلوگیری کنند.