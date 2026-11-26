پنجمین جشن ملی برگ‌ریزان هگمتانه با حضور خانواده‌ها و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و تفریحی در پارک مردم همدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این جشن پاییزی با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های بومی و گردشگری همدان و فراهم کردن فضایی برای دورهمی خانواده‌ها برگزار شده است.

بازی و سرگرمی کودکان با برگ‌های رنگارنگ پاییزی، عکاسی، برنامه‌های فرهنگی و هنری و دورهمی خانواده‌ها از جمله بخش‌های این رویداد است.

غرفه‌های عرضه محصولات کشاورزی، تولیدات خانگی و صنایع دستی نیز در این جشن برپا شده و فرصتی برای معرفی دسترنج تولیدکنندگان و عرضه محصولات بومی فراهم کرده است.

حضور عشایر، عرضه نان‌ها و خوراکی‌های محلی، چای آتشی و بخش معرفی حیوانات نیز از دیگر جاذبه‌های این جشنواره است که حال‌وهوای زندگی سنتی و عشایری را به فضای پارک آورده است.

پنجمین جشن ملی برگ‌ریزان هگمتانه از چهارم تا ششم آذرماه در پارک مردم همدان برگزار می‌شود.

این رویداد یکی از برنامه‌های مجموعه جشنواره‌های پاییزی همدان برای معرفی این شهر به‌عنوان مقصد گردشگری پاییزه کشور است.