رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت همدلی، انسجام و مشارکت عمومی برای عبور از شرایط پیچیده کشور، بهبود وضعیت معیشتی مردم را از اولویت‌های اساسی دولت دانست و خواستار نقش‌آفرینی اساتید، محققان و مبلغان حوزه علمیه خراسان در تبیین شرایط کشور، تقویت وحدت ملی و اصلاح الگوی مصرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر مسعود پزشکیان پیش از ظهر پنجشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۵ در ادامه سفر استانی خود به خراسان رضوی، در نشست با اساتید، محققان، مبلغان و نخبگان حوزه علمیه خراسان، ضمن تشریح شرایط کنونی کشور و چشم‌انداز پیش‌روی آن، بر ضرورت تقویت همدلی، انسجام و مشارکت عمومی برای عبور از شرایط سخت و پیچیده موجود و بهبود وضعیت معیشتی مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت شناخت دقیق ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اظهار کرد: شناخت فرصت‌ها و تهدیدها و همچنین نقاط قوت و ضعف، از اصول اساسی مدیریت و حکمرانی است و اگر بتوانیم با نگاهی واقع‌بینانه، روندها، فرآیندها و منابع موجود را به‌درستی ارزیابی کنیم، قادر خواهیم بود نقشه راه دقیق‌تری برای خدمت به مردم، اصلاح امور و پیشبرد اهداف کشور طراحی کنیم.

رئیس‌جمهور بهبود وضعیت معیشتی مردم را از اولویت‌های اساسی دولت دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مردمی برای تحقق این هدف تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های حکمرانی محلی و رویکرد مسجدمحوری، از اساتید، محققان و مبلغان حوزه علمیه خراسان رضوی خواست با تبیین دقیق شرایط کشور، زمینه تقویت وحدت و انسجام داخلی و همراهی بیشتر مردم در مسیر اصلاح الگوی مصرف را فراهم کنند.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: اصلاح الگوی مصرف، صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه اقدامی مؤثر برای حمایت از صنعتگران، صاحبان کسب‌وکار و فرآیندهای تولید و حفظ استمرار زنجیره تولید در کشور است و در این مسیر، همراهی و مشارکت عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه عبور از شرایط کنونی نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌های جامعه است، بر نقش مؤثر حوزه‌های علمیه، نخبگان دینی و فرهنگی و مبلغان در تبیین مسائل کشور، تقویت امید و اعتماد عمومی و کمک به شکل‌گیری نگاه مشترک نسبت به مسائل و اولویت‌های ملی تأکید کرد.

در ابتدای این نشست نیز تعدادی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، دیدگاه‌ها، مسائل و مطالبات خود را در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دینی با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند.

ساماندهی وضعیت فرهنگی کشور، توجه جدی به معیشت مردم و مسائل اقتصادی، گسترش تعامل و همکاری میان دولت و حوزه‌های علمیه و ضرورت بهره‌گیری از پیوست‌های رسانه‌ای شفاف و مؤثر، از جمله مهم‌ترین پیشنهادها و راهکارهایی بود که از سوی سخنرانان این نشست مطرح و درباره آنها بحث و تبادل نظر شد.