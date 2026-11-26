به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌غربی از ابلاغ شیوه‌نامه نخستین رویداد «تجارب موفق شورا‌های پیشرفت محله» خبر داد و گفت: این رویداد با هدف شناسایی، ثبت و تجمیع تجارب موفق فرهنگی و اجتماعی محلات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مسیر توسعه محله‌محوری برگزار می‌شود.

مرتضی فرح‌بخش با اشاره به گذشت یک سال از اجرای طرح محله‌محوری در استان اظهار کرد با توجه به رهنمود‌ها و تدابیر ارزشمند استاندار محترم آذربایجان‌غربی تجارب موثری به‌دست‌آمده و در اجرای طرح در استان این تجارب و ابده‌های موفق تجمیع و جمع‌بندی و زمینه انتقال و بهره‌گیری از این اندوخته‌ها در سایر محلات فراهم خواهد شد.

وی افزود: اعضای شورا‌های پیشرفت محله، شهروندان و گروه‌های مردمی به‌ویژه نوجوانان و جوانان، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های غیردولتی، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، شورا‌های اسلامی شهر و روستا، فعالان اجتماعی و پایگاه‌های بسیج می‌توانند تجارب موفق فرهنگی و اجتماعی محلات را در بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵ در درگاه تعیین‌شده ثبت و کد ثبت دریافت کنند.

فرح‌بخش با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت سرمایه‌های اجتماعی محلات تصریح کرد: انتظار می‌رود همه گروه‌های یادشده با ارائه طرح‌ها و تجارب موفق و همچنین ایده‌پردازی در این رویداد مشارکت کنند و هیچ تجربه موفقی، هرچند کوچک، از چرخه شناسایی و ثبت مغفول نماند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌غربی ادامه داد: رویداد استانی از یکم تا دوازدهم دی‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و سه تجربه برتر هر استان به رویداد ملی راه می‌یابد.