مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از شناسایی ۳۴ یوزپلنگ آسیایی در زیستگاه‌های طبیعی کشور طی ۱۴ ماه گذشته خبر داد و گفت: سرنوشت نزدیک به ۲۰۰ یوز شناسایی‌شده طی دو دهه گذشته همچنان نامشخص است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سعید یوسف‌پور با اشاره به اهمیت مجموعه حفاظتی توران به‌عنوان اصلی‌ترین زیستگاه زادآور یوزپلنگ آسیایی در کشور افزود: این یوز‌ها با استفاده از مشاهدات مستقیم، تصاویر تلفن همراه و دوربین‌های تله‌ای در توران، خوش‌ییلاق و منطقه میاندشت شناسایی شده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت پایش و ردیابی این گونه در معرض انقراض گفت: اجرای طرح قلاده‌گذاری یوز‌های آسیایی برای شناسایی مسیر‌های حرکتی و اطلاع از سرنوشت آنها در دست بررسی‌های اولیه است و ملاحظات فنی، از جمله وزن و متناسب بودن قلاده با شرایط زیستی این گونه، باید بررسی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان همچنین از شناسایی سه خانواده یوز در محدوده یوزکنام خبر داد و گفت: مشاهده خانواده‌های جدید به معنای رفع خطر انقراض نیست و وضعیت این گونه همچنان بحرانی است.

یوسف‌پور حضور شتر‌ها را از دیگر تهدید‌های زیستگاه یوز در توران دانست و افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد در برخی فصل‌های سال تا ۲۰ هزار نفر شتر در این مناطق حضور دارند که با مصرف منابع آبی، رقابت بر سر منابع غذایی و تخریب پوشش گیاهی، فشار مضاعفی بر زیستگاه وارد می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به تلف شدن ۱۳ یوز در تصادفات جاده‌ای طی ۱۰ سال گذشته گفت: فنس‌کشی به‌تنهایی برای ایمن‌سازی جاده کافی نیست و ایجاد زیرگذر و روگذر استاندارد برای عبور حیات وحش نیز ضرورت دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان هزینه ایمن‌سازی این مسیر را حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و از اختصاص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت راه برای اقدامات ایمن‌سازی خبر داد.

یوزپلنگ آسیایی که به نام یوز ایرانی نیز شناخته می‌شود، از گونه‌های به‌شدت در معرض انقراض جهان است و ایران آخرین زیستگاه طبیعی شناخته‌شده این گونه در آسیا به شمار می‌رود؛ تخریب زیستگاه، کاهش طعمه و تصادفات جاده‌ای از مهم‌ترین تهدیدهای بقای آن است.