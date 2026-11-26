به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی کشور در بخش مردان به میزبانی هیئت دوومیدانی استان سمنان و در منطقه گردشگری چشمه‌علی دامغان برگزار شد و ورزشکاران در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به رقابت پرداختند.

در بخش تیمی رده سنی جوانان، زنجان موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند و تیم‌های تهران و خراسان رضوی به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

تیم زنجان با ترکیب شافعیان، کرمی، آقایی و محبی به مربیگری محمود مرادی در این رویداد حضور داشت.