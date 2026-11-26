مشارکت مردم و روحیه بسیجی، رمز اجرای طرح های سخت و محرومیت‌زدایی در مناطق روستایی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در اجرای طرح‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی گفت: پروژه آبرسانی به روستای طرق شهرستان کوهسرخ از طرح‌های دشوار و صعب‌العبوری بود که با همت بسیج سازندگی، همراهی مردم و تلاش دستگاه‌های اجرایی به بهره‌برداری رسید.

سردار رسولی در آیین افتتاح پروژه آبرسانی به روستای طرق، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای منطقه کوهسرخ و همچنین رهبر شهید انقلاب، فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت و اظهار کرد: راهی که امام خمینی(ره) از ابتدای پیروزی انقلاب پیش روی ملت ایران قرار دادند، بر محور حضور مردم و مشارکت عمومی در حل مشکلات استوار بوده است.

جانشین سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی با اشاره به تغییر شکل تحریم‌ها و فشارهای دشمنان تصریح کرد: در سال‌های نخست انقلاب، محدودیت‌ها با هدف جلوگیری از تأمین تجهیزات دفاعی کشور اعمال می‌شد، اما امروز شرایط به‌گونه‌ای تغییر کرده که دشمنان حتی درصدد محدود کردن انتقال توانمندی‌ها و تجهیزات دفاعی ایران به سایر کشورها هستند.

سردار رسولی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب خاطرنشان کرد: مسیر انقلاب اسلامی در مرحله نخست به استقرار نظام جمهوری اسلامی منتهی شد و در گام دوم، موضوع تمدن‌سازی اسلامی مورد تأکید قرار گرفت؛ مسیری که تحقق آن نیازمند خودباوری، مردم‌باوری و خداباوری است.

وی گفت: امروز دشمن تلاش می‌کند با تأثیرگذاری بر افکار، باورها و ذهن جوانان و نوجوانان، امید و اعتماد به توانمندی‌های داخلی را تضعیف کند. بنابراین باید در برابر جنگ شناختی هوشیار بود و اجازه نداد دستاوردها و تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار گیرد.

جانشین سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت همراهی صبر و بصیرت در جامعه خاطرنشان کرد: امروز بصیرت تنها شناخت حق از ناحق نیست، بلکه تشخیص حق از حق‌نما نیز اهمیت دارد و باید مراقب بود نسل جوان تحت تأثیر اطلاعات نادرست و فضاسازی‌های دشمن قرار نگیرد.

سردار رسولی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بهره‌برداری از پروژه آبرسانی روستای طرق، بر ضرورت تداوم اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد و گفت: وظیفه مسئولان این است که به مناطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، رسیدگی بیشتری داشته باشند تا مردم از امکانات و خدمات مناسب‌تری برخوردار شوند.

وی با اشاره به فعالیت‌های بسیج سازندگی در حوزه زیرساخت‌های روستایی افزود: تأمین آب شرب، برق، گاز و راه از جمله نیازهای اساسی مناطق روستایی است و بسیج سازندگی در کنار دستگاه‌های اجرایی برای رفع این نیازها حضور دارد.

جانشین سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی همچنین از آغاز اجرای طرح‌هایی برای بهسازی و احداث راه‌های بین مزارع با هدف تسهیل دسترسی کشاورزان به زمین‌های زراعی خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف کاهش مشکلات رفت‌وآمد و تسهیل فعالیت‌های کشاورزی در مناطق روستایی دنبال می‌شود.

گفتنی است: پروژه آبرسانی به روستای طرق شهرستان کوهسرخ با اعتباری بیش از ۳۵ میلیارد تومان، شامل ۶.۵ کیلومتر خط انتقال آب و احداث ۱۴ باب حوضچه، با همکاری مجموعه آب و فاضلاب، بسیج سازندگی و مشارکت مردم به بهره‌برداری رسید.