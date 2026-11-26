به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: این طرح با تمرکز بر بهینه‌سازی استفاده از نهاده‌ها، گامی کلیدی برای مدیریت کارآمد منابع در مناطق دیم محسوب می‌شود.

بهرامی افزود: در این مرحله از اجرای طرح، آزمایش‌های میدانی بر روی رقم «انصار» در زراعت جو دیم متمرکز شده است.

به گفته وی هدف از انتخاب این رویکرد، انتقال دانش فنی از بخش تحقیق و توسعه به مزارع اصلی و ارتقای سطح مهارت‌های عملیاتی کشاورزان در مدیریت دقیق چرخه رشد گیاه و مصرف بهینه عناصر ضروری است.