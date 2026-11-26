استاندار گیلان در مراسم افتتاح فاز نخست مرکز پرتوفرآیند شمال کشور گفت: به برکت خون شهدا، تلاش مسئولان و دانشمندان، ایران به کشوری پیشرفته تبدیل شده است.

خون شهدا، تلاش مسئولان و دانشمندان متضمن پیشرفت کشور

خون شهدا، تلاش مسئولان و دانشمندان متضمن پیشرفت کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، استاندار گیلان در این مراسم با اشاره به دستاورد‌های کشور در ۴۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این دوره با هیچ مقطع تاریخی قابل مقایسه نیست و به برکت خون شهدا، تلاش مسئولان و دانشمندان، ایران به کشوری پیشرفته تبدیل شده است.

هادی حق‌شناس با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی گیلان افزود: ضریب امنیت غذایی استان از ۶۰ درصد به ۸۵ درصد افزایش یافته و امسال صادرات کیوی گیلان دو هفته زودتر از سال قبل و همچنین استان مازندران آغاز شده است؛ تاکنون بیش از ۵۰ هزار تن کیوی از استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه گیلان با وجود کاهش بارندگی، به دلیل شرایط آب‌وهوایی مناسب و بارش‌های منظم، فصل کشاورزی مطلوبی را پشت سر گذاشته است، گفت: افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی و تکمیل سد‌های نیمه‌تمام استان از اولویت‌های مهم گیلان است.

استاندار گیلان با اشاره به پایین بودن میانگین برداشت برنج در استان نسبت به میانگین جهانی، گفت: با استفاده از دانش و فناوری، افزایش تولید و بهره‌وری برنج می‌تواند به صرفه اقتصادی کشاورزی کمک کند و مانع تغییر کاربری اراضی شود.

حق‌شناس با اشاره به تولید ۸۵ درصد چای کشور در گیلان افزود: حمایت از تولید داخلی چای و فراهم کردن امکان واردات متناسب با میزان تولید داخلی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت این بخش کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در کشاورزی گفت: پرتودهی محصولات کشاورزی، آفت‌زدایی و افزایش ماندگاری محصولات، نقش مؤثری در ارتقای امنیت غذایی دارد و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در گیلان می‌تواند به توسعه کشاورزی استان کمک کند.

استاندار گیلان همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیت‌های پژوهشی در استان، ابراز امیدواری کرد با ایجاد و تقویت پژوهشگاه‌های مرتبط، گیلان از ظرفیت‌های علمی و فناوری سازمان انرژی اتمی بهره بیشتری ببرد.