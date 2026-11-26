جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا، هدف از راه‌اندازی سامانه جامع پلیس راه را کاهش تصادفات و ارتقای نظارت برناوگان حمل‌ونقل اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمد شرفی، جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا، در جمع خبرنگاران و در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه جامع پلیس راه با اشاره به برنامه پلیس برای هوشمندسازی مأموریت‌ها اظهار کرد: سازمان انتظامی به‌عنوان سازمانی خدمات‌رسان و امنیت‌آفرین، هوشمندسازی و توسعه در ابعاد مختلف را از اولویت‌های مهم خود قرار داده است.

وی افزود: امروز بخشی از هوشمندسازی پلیس در حوزه مأموریتی پلیس راهور و پلیس راه کشور با طراحی سامانه جامع پلیس راه محقق شده است. در این مراسم نیز دو زیرسامانه این مجموعه شامل سامانه ثبت ساعت و سامانه مدیریت سرعت بحرانی به بهره‌برداری رسید.

شرفی با اشاره به قابلیت‌های این سامانه‌ها گفت: سامانه ثبت ساعت که پیش از این عمدتاً با روش‌های سنتی انجام می‌شد و همچنین سامانه مدیریت سرعت بحرانی، امکان رصد و کنترل ناوگان حمل‌ونقل و کاربران جاده‌ای را در مناطق و محور‌های مختلف فراهم می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که هم سرعت وسایل نقلیه و هم رفتار کاربران قابل پایش و کنترل خواهد بود.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا، کاهش تصادفات و آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی را از اهداف اصلی راه‌اندازی این سامانه‌ها دانست و تصریح کرد: تسهیل در ارائه خدمات و افزایش نظارت بر مجموعه حمل‌ونقل زمینی نیز از دیگر اهداف این طرح است.

وی با قدردانی از همکاری سازمان راهداری و سایر دستگاه‌های مرتبط و همچنین تلاش کارکنان پلیس راهور و پلیس راه خاطرنشان کرد: امیدواریم راه‌اندازی این سامانه‌ها منشأ خیر و برکت و عاملی مؤثر در پیشگیری از تصادفات و سوانح انسانی باشد.