امام جمعه مهاباد در مراسم گلباران مزار شهدای این شهرستان به مناسبت هفته بسیج، بسیج را چتری فراگیر برای همبستگی اقوام ایرانی و نمادی از اقتدار ملت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی در مراسم هفته بسیج در مهاباد، با تجلیل از ایثارگری‌های بسیجیان در مسیر دفاع از میهن، وی را سرمایه‌های ارزشمندی دانست که اقتدار ایران را تضمین می‌کنند.

ماموستا امامی با اشاره به نقش وحدت‌بخش بسیج، تأکید کرد: بسیج چتری فراگیر است که تمامی اقوام ایرانی، از کرد و ترک گرفته تا فارس، عرب، لر، قشقایی و بلوچ را در راستای حفظ عزت و سربلندی کشور متحد می‌کند.

وی افزود: این همبستگی ملی، عامل اصلی صیانت از مرز‌ها و ارزش‌های اسلامی است.

امام جمعه مهاباد همچنین با یادآوری پیام شهدا در مقابله با ظلم، گفت: شهدا با فداکاری خود، پیام ایستادگی ایران را به جهانیان منتقل کردند و ملت ایران همواره بر شعار “هیهات من‌الذله” استوار خواهد ماند.

در پایان این مراسم، حاضران با گلباران مزار شهدای مهاباد، بر تداوم راه آنان و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.