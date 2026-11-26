ابلاغ سلام و اهدای هدیه رهبر معظم‌ انقلاب به جوان نخبه بابلی

با حضور نمایندگان مقامم معظم رهبری و نماینده ولی فقیه در مازندران، سلام رهبر معظم‌ انقلاب به جوان دارنده رتبه سوم کنکور ریاضی در بابل ابلاغ و هدیه ایشان به این نخبه و خانواده اش اهدا شد.