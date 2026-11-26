ابلاغ سلام و اهدای هدیه رهبر معظم انقلاب به جوان نخبه بابلی
با حضور نمایندگان مقامم معظم رهبری و نماینده ولی فقیه در مازندران، سلام رهبر معظم انقلاب به جوان دارنده رتبه سوم کنکور ریاضی در بابل ابلاغ و هدیه ایشان به این نخبه و خانواده اش اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران
، در پی نامه صمیمانه امیرحسین جعفری دانشآموز رتبه سوم ریاضی در کنکور سراسری ۱۴۰۵ و دانشجوی جدیدالورود رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به محضر رهبر معظم انقلاب، پیام قدردانی معظم له با حضور نمایندگان ایشان و همراهی نماینده ولیفقیه مازندران به این جوان نخبه ابلاغ و هدیه رهبر معظم انقلاب به او و خانوادهاش اهدا شد.
همچنین در این برنامه تابلو نقاشی تمثال مبارک رهبر شهید انقلاب که توسط سرکار خانم یزدانی، هنرمند بابلی به تصویر کشیده شده بود جهت اهدا به رهبر معظم انقلاب به نمایندگان ایشان تحویل داده شد.