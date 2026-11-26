به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دقایقی پیش نشست سالانه کمیته دائمی امور اقتصادی مجمع مجالس آسیایی (APA) امروز(پنجشنبه، ۵ آذرماه ۱۴۰۵) به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و به‌صورت مجازی با حضور ابراهیم رضایی، زینب قیصری و مجتبی یوسفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو در APA آغاز شد.

این نشست با حضور نمایندگان مجالس حدود ۲۰ کشور عضو APA برگزار می‌شود و بررسی و تبادل نظر درباره ۹ قطعنامه پیشنهادی در حوزه امور اقتصادی را در دستور کار دارد. انرژی، بهداشت آب و اقتصاد حلال از مهم‌ترین محورهای این قطعنامه‌هاست که با هدف تقویت همکاری‌های پارلمانی و گسترش تعاملات اقتصادی میان کشورهای عضو بررسی خواهد شد.

روسیه، ترکیه، هند، قطر، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، عراق، اندونزی، تایلند، کامبوج، تاجیکستان، لبنان، بنگلادش و قبرس از جمله کشورهای شرکت‌کننده در این نشست هستند.

بر اساس دستور کار، نشست با سخنرانی عمومی و ارائه دیدگاه‌های اولیه نمایندگان کشورهای عضو آغاز می‌شود و در ادامه، راهکارهای تقویت همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای آسیایی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

در بخش پایانی نیز قطعنامه‌ها و اسناد پیشنهادی با در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کشورهای عضو بررسی می‌شود تا زمینه دستیابی به توافق و نهایی‌سازی آنها فراهم شود.

به گزارش خانه ملت، این نشست در چارچوب فعالیت‌های مجمع مجالس آسیایی، فرصتی برای توسعه همکاری‌های بین‌پارلمانی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای عضو و تقویت نقش مجالس در پیگیری موضوعات مشترک منطقه‌ای فراهم می‌کند