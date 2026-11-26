معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ابتدای تأسیس تاکنون به‌عنوان یکی از نماد‌های دانش، تخصص و فناوری کشور شناخته شده و تربیت دانشمندان، مهندسان، مدیران موفق و کارآفرینان اثرگذار را به‌عنوان یکی از رسالت‌های اصلی خود دنبال کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر ابوالفضل میردهقان در آیین استقبال از نودانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ضمن خیرمقدم به دانشجویان ورودی جدید گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیش از ۷۰ سال سابقه، یکی از نماد‌های دانش، تخصص و فناوری در کشور است که در بستر تاریخ توسعه علمی و صنعتی ایران شکل گرفته است.

وی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری دانشگاه‌های صنعتی در کشور افزود: از ابتدا این باور وجود داشت که حرکت چرخ‌های صنعت کشور به دانش، تخصص و تربیت نیروی انسانی توانمند وابسته است و دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز با همین رویکرد فعالیت خود را آغاز کرد.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به نام این دانشگاه خاطرنشان کرد: این دانشگاه مزین به نام یکی از پرافتخارترین مردان تاریخ معاصر ایران، میرزا تقی‌خان امیرکبیر است و در طول سال‌های فعالیت خود توانسته است دانشمندان، مهندسان، مدیران موفق، کارآفرینان و انسان‌های اثرگذاری را به جامعه معرفی کند.

میردهقان با تأکید بر تداوم رسالت دانشگاه در نسل‌های جدید دانشجویی گفت: اگر دانشگاه از روز نخست با چنین هدفی شکل گرفته است، امروز نیز همین رسالت بر دوش آن قرار دارد و دانشجویانی که به این مجموعه وارد می‌شوند، ادامه‌دهندگان این مسیر علمی و تخصصی هستند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد: در کنار فعالیت‌های علمی و آموزشی، دانشگاه از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی برخوردار است و دانشجویان در دانشکده‌ها و مجموعه‌های مختلف فرهنگی، فعالیت‌ها و برنامه‌های ارزشمندی را دنبال می‌کنند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به برنامه‌های فرهنگی برگزارشده در دانشگاه افزود: تلاش شده است با اجرای برنامه‌های متنوع، زمینه حضور و مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی و دانشگاهی فراهم شود و این ظرفیت‌ها با همراهی دانشجویان توسعه پیدا کند.

میردهقان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خانواده‌های نودانشجویان، به نقش و زحمات پدران و مادران در موفقیت فرزندانشان اشاره کرد و گفت: حضور دانشجویان در این دانشگاه حاصل تلاش و حمایت خانواده‌هایی است که در مسیر رشد و تحصیل فرزندان خود همراه آنان بوده‌اند و باید قدردان زحمات این عزیزان باشیم.

وی با اشاره به شرایط کشور و تلاش افرادی که در مناطق مختلف مشغول خدمت هستند، برای حفظ امنیت و سلامتی کشور و همه خدمت‌گزاران آرزوی توفیق و سلامتی کرد.

مراسم استقبال از ۱۳۵۰ نودانشجوی دانشگاه امیرکبیر صبح امروز با حضور مسئولان دانشگاه و خانواده‌های نودانشجویان برگزار شد.