رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با تاکید بر اهمیت هویت‌بخشی به معماری مدرسه دارالفنون قزوین، گفت: تمامی آجر‌های به‌کاررفته در این مدرسه باید نمادی از تاریخ ایران اسلامی باشد و این موضوع در کنار کیفیت ساخت، مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا خان‌محمدی در سفر به استان قزوین، ضمن بازدید از طرح مدرسه ۲۴ کلاسه دارالفنون قزوین، افزود: کیفیت اجرای این طرح مطلوب و حتی در مقایسه با برخی استان‌ها از جمله اردبیل بالاتر است که در ادامه بایستی ضمن بهره‌گیری از تجربه‌های موفق، زمینه تکمیل و بهره‌برداری آن هرچه سریع‌تر فراهم شود.

وی ادامه داد: این پروژه هم به لحاظ سرعت اجرا و هم از نظر کیفیت ساخت، وضعیت مطلوبی دارد و ضروری است با حفظ این استانداردها، عملیات اجرایی و در نهایت بهره‌برداری از آن به انجام برسد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت نظارت بر کیفیت نهایی طرح، خاطرنشان کرد: مسوولیت نظارت بر کیفیت این پروژه بر عهده آقای باقری خواهد بود و لازم است پیش از افتتاح مدرسه، از تجربه‌های استان اردبیل نیز استفاده شود تا مجموعه با بالاترین کیفیت خود به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین در خصوص وضعیت سالن آمفی‌تئاتر این مجموعه، تاکید کرد: خوشبختانه عملیات اجرایی این سالن به پیشرفت ۸۵ درصدی رسیده و اگر استان قزوین بتواند این پروژه را تا ولادت امیرالمؤمنین (ع) تکمیل و به بهره‌برداری برساند، اقدام بسیار پسندیده‌ای خواهد بود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل سالن آمفی‌تئاتر مدرسه دارالفنون؛ اضافه کرد: باید در این زمینه نشست مشترکی برگزار و تصمیم نهایی اتخاذ شود تا با استفاده از تسهیلات و همکاری بانک پاسارگاد، روند تکمیل طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.