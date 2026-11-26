برنامه «کوه گشت» از شبکه ورزش، دیدار تیم‌های ناتینگهام فارست با چلسی از شبکه سه و مراسم پرفیض دعای کمیل، از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جمعه ۶ آذر بازی دو تیم انگلیسی ناتینگهام فارست و چلسی، زنده از برنامه «گزارش ورزشی» از شبکه سه پخش می‌شود.

دو تیم ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه سیتی گراند شهر ناتینگهام انگلیس با هم دیدار می‌کنند که این مسابقه را محمد سیانکی گزارش می کند.

برنامه «کوه گشت» امروز با استقبال از فصل سرما به سه حادثه از دماوند تا دارآباد و گاوکشان می‌پردازد.

این برنامه امروز از ساعت ۱۴ آغاز می‌شود و شامل‌های بخش‌های باهمنوردان، عکس‌های ارسالی مخاطبان از طبیعت زیبای ایران است و در ادامه به حال و هوای مردم در دامنه‌های کوهستانی و دوچرخه سواری در کوهستان و ماجراجویی می‌پردازد. این برنامه با استقبال از فصل سرما به سه حادثه از دماوند، دارآباد و گاوکشان اشاره می‌کند و با کوله گردی در یک روز تعطیل به همراه یک نفس عمیق در کوهستان با شما مخاطبان شبکه ورزش همراهی می‌کند.

بازپخش این قسمت از «کوه گشت» جمعه ۶ آذر ساعت ۸ صبح است.

هم‌زمان با گرامیداشت هفته بسیج و در آستانه سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و میلاد حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، مراسم پرفیض دعای کمیل، زنده از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

در این محفل نورانی، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان سخنرانی می‌کند و حاج حسن شالبافان نیز با نوای دلنشین خود، حاضران را در زمزمه فراز‌های روح‌بخش دعای کمیل همراهی خواهد کرد.

این مراسم با حضور عاشقان و ارادتمندان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های الهی و انقلابی امام راحل (ره)، بهره‌مندی از معارف اهل‌بیت (ع) و گرامیداشت فرهنگ معنوی و ایثارگری بسیج است.

علاقه‌مندان می‌توانند امروز ساعت ۱۹، زنده از قاب شبکه قرآن و معارف مهمان این محفل پرفیض و معنوی باشند.