رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه دشمن با پیشرفت و قدرت علمی ایران مشکل دارد گفت: فناوری هسته‌ای از مؤلفه‌های قدرت‌ساز کشور است و هدف فشار‌ها و محدودیت‌ها، جلوگیری از پیشرفت علمی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، صبح امروز در مراسم افتتاح فاز نخست مرکز پرتوفرآیند شمال کشور در رشت، با اشاره به اینکه سازمان انرژی اتمی مجموعه‌ای علمی، تحقیقاتی و صنعتی است، گفت: فرایند تبدیل ایده به محصول در این سازمان کوتاه و تحقیقات آن نتیجه‌گراست و به‌سرعت به تولید محصول و ارائه خدمات می‌رسد.

محمد اسلامی با اشاره به انحصار فناوری‌های پیشرفته از جمله فناوری فضایی، هسته‌ای و زیست‌فناوری در اختیار کشور‌های قدرتمند افزود: این کشور‌ها اجازه ورود مستقل دیگر کشور‌ها به این حوزه‌ها را نمی‌دهند، زیرا این فناوری‌ها از عناصر قدرت و اقتدار ملی به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه مشکل آمریکا با قدرت علمی ایران است، نه صرفاً انقلاب اسلامی، گفت: محدودیت‌های ایجادشده در مسیر فناوری هسته‌ای، با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به توانمندی‌های علمی و قدرت‌ساز اعمال می‌شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی گیلان و نقش پرتودهی در ارتقای سلامت و امنیت غذایی، اظهار کرد: این فناوری می‌تواند با حذف یا کاهش نیاز به مواد شیمیایی، کنترل آفات، افزایش ماندگاری محصولات و کاهش ضایعات، به توسعه کشاورزی استان کمک کند.

مرکز پرتوفرآیند گیلان در زمینی به مساحت ۶۵ هکتار و با هدف ارتقای سلامت و امنیت غذایی در بخش کشاورزی احداث شده است.

این مرکز زیرمجموعه شرکت توسعه کاربرد پرتو‌های سازمان انرژی اتمی و مجهز به سامانه‌های پرتودهی گاما و الکترونیکی است.

با توجه به تولید سالانه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی در گیلان، بهره‌گیری از فناوری پرتودهی می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی استان را فراهم کند.