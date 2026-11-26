مدیر امور منابع آب مهاباد از افزایش قابل توجه حجم ذخیره آب سد این شهرستان خبر داد و اعلام کرد که میزان آب موجود در مخزن سد اکنون به ۷۳ میلیون مترمکعب رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، خالد رحمانی، مدیر امور منابع آب مهاباد، افزود: حجم آب ذخیره‌شده در مخزن سد مهاباد هم‌اکنون حدود ۷۳ میلیون مترمکعب است.

او با مقایسه آماری اضافه کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب بود، حدود ۲۷ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

رحمانی با اشاره به سطح تراز آب سد، اعلام کرد که تراز فعلی مخزن به ۱،۳۴۴ متر از سطح دریا رسیده است.

وی همچنین در خصوص جریان‌های آبی گفت: «میزان ورودی فعلی به سد حدود نیم مترمکعب در ثانیه و میزان خروجی آن یک مترمکعب در ثانیه است که تأمین آب شرب و نیاز‌های زیست‌محیطی بر عهده آن می‌باشد.

مدیر امور منابع آب مهاباد در پایان تأکید کرد که طبق مصوبات شورای حفاظت از منابع آب، در سال زراعی جاری ۵ میلیون مترمکعب از ذخیره آب سد جهت تأمین نیاز کشاورزان برای کشت پاییزه اختصاص یافته است.